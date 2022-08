L’agriculture intelligente pourrait selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture permettre d’assurer la résilience de notre système face au changement climatique mais également d’augmenter la productivité et les revenus agricoles. En effet, la vitesse, la fiabilité, l’évolutivité des réseaux et l’IoT ont amorcé la quatrième révolution agricole, dite « intelligente », qui s’étend à l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Les réseaux 5G et leur grande connectivité permettent ainsi de dynamiser le secteur agricole et accélèrent les améliorations de la chaîne d’approvisionnement en accroissant les capacités d’action des agriculteurs.

Selon les Nations Unies, la population humaine mondiale pourrait atteindre les 11 milliards d’individus en 2100 : la terre ne dispose malheureusement pas suffisamment de terres cultivables pour nourrir une telle quantité de personnes. Le secteur agricole et l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement alimentaire vont faire face à des mutations systémiques, qui gagneront à être soutenues par la technologie de la production jusqu’à la vente.

Sécurité et traçabilité des produits

Les progrès rendus possibles par la 5G dans le domaine des capteurs IoT, désormais disponibles en un clic, constituent la prochaine étape dans le perfectionnement du processus de la chaîne d’approvisionnement. Avec la 5G, tout outil compatible peut être associé aux aliments et signaler leur état, leur température, leur niveau de sécurité, leur taux d’humidité et d’autres facteurs connexes en temps réel.

Il s’agit ainsi d’une amélioration de la sécurité qui pourrait servir de fondement pour la traçabilité des produits dans le cadre de rappels ou à toute autre fin, qu’il s’agisse d’une récolte, d’une période de fabrication entière, de la granularité d’une installation de stockage ou encore d’un véhicule de livraison spécifique. En réalité, si des capteurs IoT compatibles 5G sont utilisés dans les exploitations agricoles, il serait alors possible de circonscrire les produits en question, d’une exploitation entière à une acre ou une rangée. Aux États-Unis, ces avancées s’inscrivent dans le cadre de la loi sur la modernisation de la sécurité alimentaire (FSMA) de l'administration américaine des denrées alimentaires et des médicaments (FDA pour Food and Drug Administration, en anglais). L’Union européenne assure la traçabilité des aliments avec l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA), et l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES) couvre la France et ses réglementations.

Une agriculture en temps réel, clé de la durabilité

Les entreprises agricoles qui déploient des réseaux 5G privés peuvent s’en servir pour des applications à large bande passante comme la surveillance des cultures par des drones ou des véhicules autonomes. Elles peuvent également collecter, agréger et partager les données de milliers de capteurs IoT transactionnels ou à déclenchement en temps réel, juste à temps pour exécuter des tâches périodiques telles que la plantation, l’arrosage ou la récolte.

Elles ont aussi la possibilité d’utiliser ces données pour établir des modèles d’analyse prédictive en vue de procéder à un certain nombre d’améliorations ciblées en matière de rendement ou de durabilité. En bref, la 5G pourrait favoriser l’émergence d’une agriculture allégée. C’est à la fois un gain en efficacité et en durabilité, par l’utilisation de ressources naturelles, par exemple avec des IoT pour la surveillance de l’état des sols. Cela offre également un meilleur suivi de la température, de la qualité et l’utilisation de l’eau, de la santé et de la localisation des animaux, de la température des réfrigérateurs ou des fours, ou encore de la présence de contaminants en temps réel. En résumé, dans l’ensemble d’une entreprise, cela permet non seulement de libérer de la main-d’œuvre humaine pour résoudre les problèmes de fond et de favoriser l’innovation, mais aussi de mettre en place des moyens de réduire la consommation d’eau, d’aliments pour animaux, d’énergie et de carburant, pour n’en citer que quelques-uns.

Robots et véhicules autonomes

Face à la perte de main-d’œuvre provoquée par la pandémie et aux exigences accrues en matière de nettoyage et de désinfection, les fabricants et les entrepôts, entre autres, se tournent vers les robots de nettoyage autonomes, qui peuvent satisfaire aux réglementations plus strictes en matière de nettoyage. Les robots laveurs de sols utilisent la navigation basée sur l’intelligence artificielle (IA) et la 5G pour assurer un nettoyage constant et ininterrompu des sols des entrepôts et des usines.

Les véhicules autonomes révolutionnent également la production alimentaire dans les champs. Monarch et John Deere, par exemple, ont tous deux annoncé la commercialisation de tracteurs entièrement autonomes en 2022. Ces tracteurs, et d’autres du même ordre, s’appuient sur la connectivité à faible latence qu’offre la 5G pour assurer une réponse en temps réel et une surveillance et un contrôle à distance. Actuellement, les tracteurs semblent n’avoir besoin des agriculteurs que pour les alimenter en carburant – il existe des tracteurs électriques et à hydrogène – et les déplacer de champ en champ. Ce sont ainsi des centaines d’heures-personnes qui sont économisées grâce à une seule machine intelligente.

Des perspectives d’avenir pour le secteur

Aujourd’hui, nul ne peut contester l’importance que revêtent les dispositifs IoT compatibles avec la 5G pour la sécurité, la traçabilité, l’efficacité et la planification dans la chaîne d’approvisionnement alimentaire moderne. Ils tendent à être intégrés dans la production alimentaire traditionnelle et pourraient bientôt se révéler aussi nécessaires qu’omniprésents. L’agriculture intelligente exige l’utilisation d’un réseau sécurisé offrant une visibilité jusqu’à la périphérie.

En regardant vers l’avenir, des avancées comme la 6G permettront peut-être d’automatiser certaines tâches, et des innovations pourraient venir révolutionner l’agriculture coopérative, locale et à petite échelle. Ces avancées pourront-elles résoudre l’insécurité alimentaire ? Si des questions demeurent, il est important de souligner que l’évolutivité des réseaux 5G et les IoT va assurer les mutations du secteur de l’agriculture et garantir les améliorations de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Enfin, selon l’INRIA (institut national de recherche en sciences et technologie du numérique), l’agriculture est le troisième poste d’émissions de gaz à effet de serre (GES) de la France (19 % du total national en 2018), et l’automatisation de certains processus pourrait faire chuter considérablement ces dernières.

En somme, l’Agritech fait évoluer le secteur pour créer des opportunités et outils intelligents, intuitifs et automatisés. La chaîne d’approvisionnement se dynamise par ces nouveaux outils, qui amènent non seulement efficacité et rapidité mais aussi fiabilité. L’agriculture de demain se dessine déjà aujourd’hui, et elle est hautement connectée, pour nourrir une population mondiale en pleine croissance.