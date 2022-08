Né en 2011, Snapchat dénombre aujourd’hui 347 millions d’utilisateurs actifs. Il apparaît donc évident que le réseau social au petit fantôme ne peut être négligé. D’autant plus que la plateforme touche majoritairement les millenials et la Gen Z, à savoir les consommateurs qui seront moteurs de la croissance économique de demain.

Pour les marques, il apparaît alors essentiel d’inclure Snapchat à leur stratégie social media. Pour tirer le meilleur parti de la plateforme sociale, il faut avant tout se pencher sur les différents formats publicitaires proposés.

Quel format publicitaire choisir pour vos campagnes Snapchat ads ?

Pour choisir le format publicitaire Snapchat adéquat, il est nécessaire de s’intéresser aux possibilités offertes par chacun d’entre eux. Chaque option permet de répondre à des besoins spécifiques, comme l’accroissement de la notoriété ou la promotion de nouveaux produits.

Snap ads, le format publicitaire le plus courant

Snap ads est le format publicitaire le plus classique de la plateforme. Concrètement, il s’agit d’une photo ou d’une vidéo qui prend tout l’écran de l’utilisateur. Ce type d’annonces peut durer jusqu’à trois minutes. Toutefois, la durée conseillée est de trois à cinq secondes. Ce format apparaît entre deux stories. Il est primordial d’y intégrer des Call-To-Action (CTA) redirigeant vers son site web ou une application afin de pousser les internautes à swiper et à passer à l’action.

Les Snap ads peuvent donc être utilisées pour répondre à des objectifs d’augmentation de trafic et de téléchargement, mais aussi pour booster sa notoriété. Elles sont également efficaces pour inciter les utilisateurs à établir un contact avec sa marque.

Collection ads, pour présenter une série de produits

Les Collection ads de Snapchat sont composées d’un carrousel d’images et de vidéos. Ces publicités sont particulièrement utiles pour les marques et e-commerçants qui souhaitent promouvoir plusieurs produits à la fois. Ces derniers sont présentés sous forme de vignettes carrées, avec des images statiques sur lesquelles il est possible d’ajouter un lien. Les CTA sont aussi recommandés.

Concernant l’image ou la vidéo choisie comme arrière-plan, elle doit être impactante ou envoyer un message fort aux Snapchatters dès les premières secondes. Le but est de retenir leur attention. Pour cette raison, le format court doit être privilégié. Il ne faut pas que cela dure plus de cinq secondes.

Lenses, un format publicitaire innovant

Il s’agit du format publicitaire le plus innovant et le plus emblématique proposé par la plateforme. Les Lenses sont des effets spéciaux conçus à partir de réalité augmentée (AR). Grâce à cette technologie, les utilisateurs peuvent voir des objets apparaître ou encore transformer leur visage.

C’est particulièrement pratique pour essayer des produits comme des lunettes de soleil ou des chaussures, mais pas seulement. Les Lenses de Snapchat sont aussi utilisés par les marques pour créer des expériences ludiques et inoubliables. Vous l’aurez compris, ce type de publicités est fait pour développer sa notoriété et augmenter son taux de conversion.

Géofilters, parfaits lors de l'organisation d'évènements

Les Géofilters sont des filtres qui s’activent en fonction de l’emplacement de l’utilisateur. Il peut les utiliser pour mettre en évidence le lieu où il se trouve : un quartier, un restaurant, un magasin… Ces annonces sont une excellente alternative pour promouvoir un événement et toucher une cible locale. Il faut simplement déterminer le périmètre virtuel, au cœur duquel sera accessible le fameux filtre. Les marques peuvent créer des géofilters sponsorisés de A à Z depuis le logiciel de création Snap Publisher.

Les filtres, la solution pour gagner en notoriété

Sur les réseaux sociaux, les internautes utilisent régulièrement les filtres. C’est donc en toute logique que Snapchat permet aux entreprises de créer des filtres sponsorisés. Ces derniers apparaissent dans l’onglet “Filtre” de l’application afin qu’ils soient utilisés autant que les autres. Les Snapchatteurs peuvent enregistrer une vidéo avec, ou prendre une photo et la partager en Story ou en privé. Le filtre comprend le nom de la marque et son logo pour être facilement identifiable. Le but est de gagner en notoriété.

Story ads, pour diffuser sa publicité à un emplacement précis

Les Story ads permettent aux annonceurs de promouvoir leur offre dans l’onglet “Discover”. L’annonce prend la forme d’une tuile, avec un titre et un logo. L’objectif est qu’elle s’immisce aux côtés des autres contenus. La publicité s’affiche ainsi une fois que l’utilisateur a cliqué sur celle-ci pour la visionner. Il accède alors à une série de 3 à 20 visuels. Ce type d’annonces proposées par Snapchat est fait pour promouvoir un nouveau produit, communiquer autour de sa marque, annoncer une sortie spéciale…

Commercial, idéal pour le branding

Les Commercial ads sont des vidéos que l’utilisateur est contraint de regarder durant six secondes. Elles peuvent durer jusqu’à trois minutes et prennent tout l’écran du Snapchatter. Ce type d’annonces est particulièrement utilisé pour promouvoir sa marque ou présenter un nouveau produit. Il s’agit d’un format idéal pour le branding.

La diversité des Snapchat ads permet de laisser libre cours à sa créativité pour atteindre et fidéliser sa cible. Il est préférable d’en tester plusieurs afin de choisir la bonne combinaison et concevoir la stratégie social media la plus efficace possible. Pour faire vos premiers pas avec les Snapchat ads, nous vous recommandons de demander conseils à une agence webmarketing.

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pôles de compétence au sein de l’agence de Siècle Digital, n’hésitez pas à nous contacter à travers le formulaire de notre site.