Au cours des deux dernières années, le secteur de l’événementiel a été durement frappé par la crise sanitaire. Pour les agences et les entreprises, il a fallu rapidement trouver une solution pour éviter la perte de vitesse. Le secteur a trouvé dans le digital, et plus particulièrement la visioconférence, un palliatif. Au départ temporaire, ce modèle semble aujourd’hui se pérenniser.

Pour Orange Business Services, entité d'Orange dédiée aux entreprises et aux organisations, la vidéo a permis de rebondir et de saisir de nouvelles opportunités, notamment grâce à Livestorm, plateforme d’engagement vidéo. Guillaume Dussubieux, Directeur de l’Event Factory de la société, revient sur l'utilisation de cette technologie dans la stratégie événementielle de l’entreprise.

Organiser des événements virtuels, un processus plein de défis

Au premier abord, l’organisation d’événements virtuels est apparue comme un grand chamboulement pour de nombreuses entreprises. En effet, la stratégie événementielle a dû être entièrement repensée, et plusieurs défis ont dû être surmontés. Le premier était de trouver la solution digitale adéquate, qui puisse être utilisée par les néophytes du digital comme les experts. « Nous avions besoin d’une plateforme qui, en plus de répondre à nos critères de sécurité, surtout en termes de RGPD, puisse nous permettre d’organiser très rapidement des webinars et de façon simple », complète Guillaume Dussubieux.

Le deuxième, et pas des moindres, était de réussir à créer des événements aussi captivants et interactifs que les conférences en présentiel. Il s’agit d’un véritable challenge, notamment lorsqu’on sait que les participants sont plus facilement distraits à distance à cause des notifications à répétition. « Il a fallu réfléchir au format de nos évènements virtuels, ainsi qu’aux fonctionnalités offertes afin de les rendre les plus engageants possibles, tout comme aux données que nous pouvions récupérer après pour analyser la performance de nos évènements en ligne », affirme le Directeur de l’Event Factory d'Orange Business Services.

Donner une nouvelle dimension aux événements grâce à Livestorm

Pour faire face à ces défis, l’entreprise a opté pour la plateforme d’engagement vidéo Livestorm. Créée en 2016, elle permet d’organiser des événements virtuels de A à Z. « Livestorm offre des fonctionnalités autour de l’engagement très utiles pour échanger et engager : en plus du chat et des emojis à disposition des participants pour s’exprimer, la fonctionnalité de sondage est très pratique pour s’assurer que le sujet a bien été compris, et éventuellement aller encore plus loin avec la fenêtre des questions », explique Gilles Bertaux, CEO et Cofondateur de la plateforme.

Ce type de fonctionnalités, utilisées par Orange Business Services, permet justement de créer un événement interactif. Depuis mai 2020, l’entreprise a organisé 135 webinaires avec la solution. Elle signe un taux de participation moyen de 53 %, qui est 28 % plus élevé que celui du secteur, avec 146 messages postés et 14 questions posées, soulignant un excellent engagement de ses événements.

Autre point important, la solution permet à chaque entreprise d’accéder à tous les services nécessaires à un seul endroit, sans avoir à utiliser plusieurs outils. Un avantage qui pèse dans la balance au moment de choisir une plateforme de vidéoconférence. « La simplicité de la solution nous apporte une grande autonomie et souplesse en matière d’organisation et donc de gain de temps : nos équipes peuvent organiser leurs événements en ligne de façon totalement autonome, seulement quelques jours avant, et en quelques minutes », ajoute Guillaume Dussubieux.

Les webinars étant de puissants leviers pour générer des leads, Orange Business Services nécessitait également un outil de suivi performant, ce qu’elle a aussi pu trouver chez Livestorm. « Le dashboard disponible sur la plateforme nous permet d'accéder aux données liées à l’événement et à extraire les listings de clients et/ou prospects que l’on peut ainsi relancer. C'est un clair avantage d’un point de vue business pour affiner les projets ou prendre un rendez-vous commercial pour répondre à leurs besoins », affirme le Directeur de l’Event Factory de la société. Ces statistiques précises sont aussi utiles pour élargir la connaissance de ses leads. Il lui est alors possible d’améliorer ses prochains événements virtuels et de proposer du contenu plus adapté à sa cible.

Pour Orange Business Services comme pour les entreprises qui ont opté pour la stratégie de la vidéo, le but est désormais d’adapter ce modèle aux envies et besoins des individus. « Les gens se sentent beaucoup plus sollicités par les événements en ligne, mais ont malgré tout envie de conserver leur confort, et de ne plus se déplacer autant qu'avant. Il nous faut donc trouver un équilibre », ajoute Guillaume Dussubieux.

Il convient ainsi de dire que quelques ajustements sont encore nécessaires pour pérenniser ce modèle. Pour les sociétés, l’objectif est d’être plus sélectif, qualitatif et engageant, et ce, « grâce aux fonctionnalités offertes par les plateformes d’engagement vidéo », assure le Directeur de l’Event Factory d’Orange Business Services. Sans aucun doute, Livestorm jouera un rôle clé pour relever ce challenge.