Le 28 juillet 2022, Pat Gelsinger, PDG d'Intel, a présenté les résultats de sa firme pour le deuxième trimestre 2022. Il a annoncé des revenus totaux de 15,3 milliards de dollars à la fin du mois de juin 2022, correspondant à une baisse de 17 % par rapport au même trimestre l'an denier, et de 22 % par rapport au premier trimestre 2022.

Intel dans le rouge au deuxième trimestre

Au même titre que d'autres géants technologiques comme Meta, les chiffres d'Intel ont viré au rouge entre avril et juin 2022. Alors que ces revenus totaux sont en baisse, l’entreprise enregistre également une perte nette de 500 millions de dollars et voit sa marge passer à 36,5 % contre 57,1 % l'an dernier. C'est la première fois depuis une trentaine d'années que la firme enregistre une perte.

« Les résultats de ce trimestre sont inférieurs aux normes que nous avons fixées pour l’entreprise et nos actionnaires. Nous devons faire mieux et nous le ferons. Le déclin soudain et rapide de l’activité économique en a été le principal moteur, mais ce manque à gagner reflète également nos propres problèmes d’exécution », a déclaré Pat Gelsinger dans un communiqué.

Pourquoi Intel a-t-il signé un deuxième trimestre aussi mauvais ?

Plusieurs facteurs expliquent les mauvais résultats enregistrés par la firme lors du deuxième trimestre 2022. Tout d'abord, la firme tente d'économiser des ressources alors que la pénurie des composants électroniques fait encore rage. Son PDG avait d'ores et déjà acté que cette pénurie allait se prolonger jusqu'en 2024 minimum. Intel souhaite avoir un maximum de ressources en vue du lancement de sa 13e génération de processeurs, en octobre prochain.

Ensuite, toujours à cause de la pénurie des semi-composants, les constructeurs d'ordinateurs font également des économies, notamment en fabriquant moins de machines. Ainsi, ces acteurs n'achètent plus autant de composants à Intel.

Enfin, le groupe évoque « un déclin rapide de l’activité économique » afin de justifier la chute de ses ventes et la baisse de sa marge. La guerre en Ukraine est la cause d'une inflation mondiale et d'une situation géopolitique qui n'arrange pas les affaires de l'entreprise. Pour lutter face à l'inflation, Intel devrait augmenter le prix de ses processeurs d'ici l'automne.

Intel met un terme à sa division Optane

En plus de ses mauvais résultats au deuxième trimestre 2022, Intel a annoncé qu'elle mettait un terme à sa division Optane qui était chargée du développement et de la commercialisation de produits basés sur la mémoire persistante. Ce système de mémoire présente plusieurs avantages comme avoir un débit supérieur à des systèmes de stockage actuellement utilisé dans les ordinateurs, les serveurs ou les centres de données.

La cessation d'activité de la division Optane va coûter très cher à Intel : 550 millions de dollars seront dépensés pour la suppression d'inventaire et pour payer les frais de dépréciation. En mettant un terme à cette branche, la firme continue de se replier sur ses domaines historiques, à savoir le processeur et ses services de fonderie.

Ce n'est pas la première fois qu'Intel se sépare d'une de ses divisions en lien avec les technologies de stockage et de mémoire. En 2020, l'entreprise vendait pour 9 milliards de dollars, sa division mémoire et stockage NAND au coréen SK Hynix. Sur les quatre dernières années, Intel a cédé ou a mis un terme à six divisions dans le but de se concentrer sur le développement de GPU/CPU et dans la fabrication de puces.