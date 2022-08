Depuis plusieurs années déjà, l’e-commerce connaît une croissance hors du commun. Cette tendance s’est fortement accélérée depuis le début de la crise sanitaire. Pour les entreprises du secteur, l’objectif est de réussir à répondre le plus justement et rapidement possible aux attentes des consommateurs. Pour ce faire, il est primordial de s’intéresser aux dynamiques émergentes.

Ainsi, Channable, outil de gestion de flux et d'automatisation SEA, organise la seconde édition de l’Impact Cube. Cet événement en ligne, qui réunit des experts de renom, fait un tour d’horizon de l’évolution de l’e-commerce.

Le but est de vous aider à créer les stratégies marketing et e-commerce de demain. Il aura lieu le jeudi 1er septembre 2022 à 15h et sera en anglais.

Connaître les grandes évolutions du secteur

Face au succès rencontré en 2021, Channable vous donne rendez-vous pour une toute nouvelle édition de l’Impact Cube. L’objectif est d’identifier les changements en cours et à venir dans l’e-commerce. Dans un secteur aussi mouvant que celui-ci, il est essentiel de constamment rester en alerte, s’informer et repérer les nouvelles tendances. De cela dépend la réussite d’une activité.

Au cours de cette webconférence exclusive et gratuite, vous découvrirez des métriques et insights sur les grandes dynamiques émergentes. L’une d’entre elles est le social commerce. Pour rappel, il correspond à l’utilisation des réseaux sociaux pour vendre de façon directe des produits et des services. À l’échelle mondiale, les ventes via ces plateformes devraient tripler d’ici à 2025. Pour les marques, il s’agit d’une stratégie aux mille et une opportunités, notamment en termes de ciblage. Durant ce webinar, les intervenants expliqueront comment le social commerce façonnera les décisions relatives aux produits et au marketing dans les années à venir.

Cet événement est aussi une opportunité de mieux cerner l’importance de la vie privée des consommateurs et la nécessité d’adopter une approche data-driven. Vous découvrirez comment intégrer ces tendances dans votre future stratégie commerciale et marketing et concevoir l’expérience client adaptée.

Découvrir les insights et recommandations d’experts de l’e-commerce

Pour passer en revue toutes ces évolutions, plusieurs spécialistes de l'e-commerce seront présents lors de ce webinar du jeudi 1er septembre 2022. Parmi eux, Jim Stolze, un entrepreneur tech avec plus de quinze ans de carrière dans le digital. Il abordera les stratégies liées à l’intelligence artificielle (IA) et à l’automatisation.

John Lin, expert dans le secteur de la tech sur le marché chinois, participera également à la webconférence. Il partagera son expertise sur les différences entre le marché Européen et asiatique et comment s'en inspirer pour se différencier. Robert Smit, Product Manager chez Channable, sera à leurs côtés. L’expert vous dévoilera le rôle crucial de la data pour la bonne croissance d’une entreprise de l’e-commerce.

Au travers d’échanges et de regards croisés, vous obtiendrez des insights et des idées pour mettre au point vos prochaines stratégies de marketing digital et d’e-commerce. De cette façon, vous pourrez vous préparer en amont aux transformations du secteur, anticiper les besoins des consommateurs et avoir une longueur d’avance sur vos concurrents.

Vous l’aurez compris, l’Impact Cube 2022 est le rendez-vous à ne pas manquer de la rentrée. Il est essentiel pour connaître le visage de l’e-commerce de demain et obtenir les recommandations d’experts. Pour en savoir plus sur les tendances de demain et booster votre business, inscrivez-vous dès maintenant à l’événement international en ligne gratuit.