Apple va tester de nouveaux emplacements publicitaires au sein de l’App Store. Cela devrait lui permettre de booster son activité publicitaire alors que l’entreprise mise de plus en plus sur ses services pour générer du revenu.

Deux nouveaux emplacements en plus de l’onglet recherche

Il existe d’ores et déjà deux emplacements publicitaires dans le magasin d’applications d’Apple. Le premier se situe dans l’onglet recherche, tandis que le deuxième apparaît dans les résultats de recherche. Désormais, la marque à la pomme va aller beaucoup plus loin.

« Apple Search Ads offre aux développeurs de toutes tailles la possibilité de développer leur activité. À l'instar de nos autres offres publicitaires, ces nouveaux placements d'annonces reposent sur les mêmes bases : ils ne contiendront que du contenu provenant des pages produits App Store approuvées par les applications et respecteront les mêmes normes rigoureuses en matière de confidentialité », explique-t-elle.

Très prochainement, Apple va ainsi tester les publicités directement sur la page d'accueil de l’App Store, baptisée « aujourd’hui » et mettant en avant les applications incontournables de la plateforme, avec le top de la semaine par exemple. Les publicités seront très distinguables puisqu’Apple précisera qu’il s’agit d’annonces et les entourera d’une bannière bleue.

Le second emplacement se trouvera directement sur la page d’applications spécifiques. Comme l’explique 9to5Mac, les développeurs pourront placer des publicités sur les pages de produits d'autres applications. Cet emplacement sera situé tout en bas de la page du produit, sous la section de la bannière qui présente les autres applications du développeur.

Il ne sera néanmoins pas possible de cibler une application spécifique pour les développeurs lorsqu'ils feront la requête pour une publicité. Les annonces seront toutefois pertinentes pour chacune des pages de produits ; cela signifie que des publicités pour des concurrents directs pourront s’afficher.

L’App Store se rapproche du Play Store ?

Ces nouveaux emplacements devraient représenter une grande opportunité pour que les développeurs fassent connaître leur application, particulièrement celui figurant sur la page d’accueil, à laquelle les utilisateurs accèdent dès qu’ils ouvrent l’App Store.

Le PDG d’AllTrails, une application performante, explique comment les emplacements publicitaires l’ont aidé à se populariser : « Les annonces de recherche Apple nous ont aidés à attirer de nouveaux clients, plus engagés, sur tous les marchés. Nous comptons sur les annonces de recherche Apple pour acquérir des clients de manière rentable - c'est un élément essentiel de notre stratégie de croissance. Dès qu'elles seront disponibles, nous prévoyons d'investir dans de nouveaux placements pour atteindre encore plus de clients sur l'App Store et continuer à stimuler la croissance de notre activité ».

Avec ces nouveaux emplacements, Apple va un peu plus se rapprocher de ce qui est proposé par Google dans son Play Store, où les publicités sont plus nombreuses. Néanmoins, les annonces seront plus repérables au sein de l’App Store, et ne seront pas situées aussi haut dans la plateforme.

Apple applique des mesures strictes sur le ciblage publicitaire

Contrairement à d’autres entreprises, le ciblage publicitaire d’Apple ne peut pas vraiment être considéré comme poussif. Par exemple, lorsque les utilisateurs ouvrent pour la première fois les applications d'Apple, telles que l'App Store, Apple News et Apple Stocks, ils ont la possibilité de choisir s'ils veulent activer les publicités personnalisées. Qu’ils les aient activé ou non, Apple ne montre pas de publicités personnalisées aux utilisateurs de moins de 18 ans, ni à ceux qui ont un identifiant Apple associé à un mineur de moins de 13 ans, ni aux comptes gérés.

En outre, Apple empêche les développeurs de cibler des publicités sur des segments et des données démographiques comptant moins de 5 000 autres utilisateurs similaires, et n’utilise jamais des facteurs tels que la religion, l'affiliation politique ou la santé pour cibler ses clients. Dans une présentation aux annonceurs datant du mois de mai, il a été révélé qu'au premier trimestre 2022, 78 % du volume de recherche d'iOS 15 et d'iPadOS 15 sur l'App Store provenait d'appareils sur lesquels les annonces personnalisées étaient désactivées, et ce dans tous les pays et régions où les annonces de recherche d'Apple sont disponibles. Malgré ces mesures assez strictes, la firme de Cupertino affirme être en mesure de diffuser des publicités très efficaces.

Pour rappel, Apple a fait de la protection de la vie privée l’une de ses priorités avec l’App Tracking Transparency, qui permet aux utilisateurs d’interdire leur ciblage par des applications tierces. Cependant, le géant américain a été vivement critiqué pour la mise en place de cette fonctionnalité, notamment par Meta qui l’accuse de l’avoir déployée pour mettre en avant ses propres activités publicitaires.