La génération de prospects qualifiés est un défi auquel sont confrontées de nombreuses entreprises. En effet, il faut réussir à attirer les leads, les capturer puis les qualifier. Trois étapes qui demandent aux professionnels du marketing d’être créatifs, clairs et convaincants.

L’avantage, c’est que Google Ads, la régie publicitaire de Google, est parfaitement positionnée pour aider les sociétés à relever ces défis.

Dans la même catégorie Google repousse à 2024 la fin des cookies tiers sur Chrome

Dans un tout nouveau guide, HubSpot et Google mobilisent leur expertise pour vous aider à développer vos prospects et créer des campagnes qui convertissent.

La génération de leads qualifiés via Google Ads, un processus en plusieurs étapes

Pour générer plus de prospects qualifiés via Google Ads, il convient avant tout de comprendre l’impact de ses efforts publicitaires. Il s’agit d’une étape essentielle pour améliorer le parcours de génération de leads et accroître ses recettes. Pour ce faire, il est nécessaire de prendre connaissance des outils existants et des bonnes pratiques à adapter.

La première consiste à cartographier le parcours client dans l’entonnoir d’acquisition. Concrètement, le but est de mieux comprendre ses clients les plus fidèles pour attirer des clients similaires. En vous procurant ce guide, vous découvrirez des exemples visuels de cartographies de parcours client et des conseils pour évaluer votre performance et élaborer une stratégie de mesure plus intelligente pour votre compte publicitaire.

Ensuite, vient un nouveau défi : attirer et générer des leads à grande échelle. Le livre blanc révèle que 70 % des consommateurs affirment être constamment à la recherche de nouvelles marques et de nouveaux produits pour se simplifier la vie et se tournent vers Google pour faire leurs recherches. Cela signifie que Google Ads est le moyen idéal d’entrer en contact avec ces acheteurs au moment où ils en ont le plus besoin.

Il est alors recommandé de lancer des campagnes qui permettent d’atteindre des prospects à fort potentiel en diffusant des annonces sur le vaste réseau de résultats de recherche de Google. Pour découvrir comment vous y prendre, il suffit de vous procurer le guide édité par HubSpot et Google. Il vous permettra de connaître toutes les actions à mettre en place pour atteindre et réengager les prospects à fort potentiel via Google Ads. Les conseils fournis vous seront aussi essentiels pour maximiser vos performances et piloter efficacement votre portefeuille de prospects une fois votre stratégie déployée.

Une checklist pour mettre en place les bonnes pratiques

Après avoir pris connaissance des précieuses recommandations de HubSpot et Google, vient le moment de les mettre en application. Pour n’en oublier aucune, les deux entreprises ont mis au point une checklist des bonnes pratiques à adopter pour maximiser sa génération de leads. Il est par exemple recommandé de stimuler les appels téléphoniques vers son entreprise grâce aux extensions d'appel, développer son audience grâce au ciblage par liste de clients ou encore maximiser la valeur de ses prospects grâce aux enchères intelligentes. Autant de conseils que vous pourrez mettre en application grâce aux explications fournies par HubSpot et Google.

Vous l’aurez compris, ce guide permet de comprendre comment Google Ads peut vous aider à relever le défi de la génération de leads qualifiés. Pour découvrir comment optimiser vos futures campagnes et booster vos résultats, télécharger ce livre blanc s’avère indispensable.