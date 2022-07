Créer un site ou une application est loin d’être simple, particulièrement lorsqu’on n'a aucune connaissance en codage. Avec l’arrivée des outils no-code sur le marché, il est possible de concevoir son projet sans savoir coder ou sans avoir besoin de compétences précises en graphisme. Il existe aujourd’hui plusieurs solutions, dont Softr. Il s’agit d’une plateforme donnant la possibilité de concevoir des sites et des app responsives sans entrer aucune ligne de code. Il suffit de déplacer des blocs et de connecter ses données.

Concevoir un site ou une app en quelques minutes

Softr permet de créer plusieurs types de sites et applications : des portails clients, des outils internes pour les organisations, des marketplaces… Cela ne demande aucune compétence particulière en développement. En revanche, ce qui est nécessaire, c’est d’avoir des données sur Airtable. Il s’agit d’un outil collaboratif permettant de créer facilement des bases de données prêtes à être utilisées grâce à des modèles préconçus. C’est à partir de cela que l’utilisateur peut concevoir un site ou tout autre projet en seulement quelques minutes.

Une fois cela fait, le processus de création est très simple. Il suffit de glisser les blocs qui donneront vie à son site ou son app. Une cinquantaine de blocs sont disponibles, permettant de laisser libre cours à ses envies. On peut ajouter des Call-to-Action (CTA), une page de FAQ, une autre pour la prise de contact… En somme, tous les éléments qui sont essentiels à un site. Soft permet même de concevoir des pages pour les paiements et les abonnements.

Chaque partie est entièrement personnalisable, de la police d’écriture en passant par la couleur et l’arrière-plan. Dans le cas où l’on ne saurait pas par où commencer, il est possible d’opter pour un des templates créé par Sofr.

L’outil dispose aussi d’une fonctionnalité afin de créer facilement des progressive mobile app (PWA). Concrètement, il s’agit d’un site internet développé à partir de technologies spécifiques leur permettant d’offrir une expérience utilisateur similaire à celle d’une application native. Softr donne la possibilité d’en concevoir en quelques clics et de les rendre disponibles sur Apple et Android.

La plateforme est complètement collaborative, ce qui permet à plusieurs personnes d’une même équipe de travailler sur un projet en simultané.

Softr est un outil freemium. Une version gratuite est proposée pour créer autant de sites et d’apps que nécessaire et avoir un nom de domaine, mais un nombre de données limité. Pour obtenir plus de fonctionnalités, il faut se tourner vers une des offres payantes, débutant à 24 dollars par mois.