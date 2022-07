Les actionnaires de Twitter sont invités à prendre part à un vote, le 13 septembre, dans le cadre de l’acquisition de l’entreprise par Elon Musk. C’est ce que révèle un document rempli, le 26 juillet, auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le régulateur des marchés financiers américains. La consultation se tiendra quelques jours avant l’ouverture du procès entre le milliardaire et le réseau social.

Parag Agrawal, PDG de Twitter, et Bret Taylor, président du conseil d’administration de l’entreprise, ont convié leurs actionnaires à une « réunion spéciale » courant septembre. D’après la SEC, elle se déroulera par vidéoconférence. Au cours de celle-ci, les actionnaires seront amenés à décider s’ils souhaitent poursuivre la procédure de rachat de Twitter par Elon Musk. Le directeur général de Tesla avait annoncé, fin avril, sa volonté de s’offrir le réseau social pour 44 milliards de dollars. Sa proposition avait été validée par le conseil d’administration du groupe et un accord pour le rachat de Twitter à hauteur de 54,20 dollars par action avait été signé.

Début juillet, le PDG de SpaceX est revenu sur sa décision. Il accuse Twitter de ne pas lui avoir fourni les informations nécessaires pour évaluer le nombre de faux comptes présents sur la plateforme. Cette donnée est importante pour Elon Musk car elle lui permettrait de calculer le pourcentage d’utilisateurs quotidiens actifs potentiellement touchés par la publicité. Le milliardaire a promis de plus que doubler les revenus publicitaires du réseau social d’ici 2028.

En réponse à ce retrait, l’entreprise basée à San Francisco a entamé une procédure judiciaire évoquant une décision « invalide et injustifiée ». Bret Taylor a indiqué dans un tweet que « le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d’engager une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause devant la Cour de la Chancellerie du Delaware ».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

— Bret Taylor (@btaylor) July 8, 2022