Avec 32 lancements au 26 juillet 2022, SpaceX a déjà battu son record annuel. Le 22 juillet, SpaceX a lancé avec succès sa 32e mission Falcon 9 de l'année. C'est assez pour battre son propre record de lancements orbitaux effectués en une seule année. Pourtant, nous ne sommes qu'en juillet…

52 lancements en 2022 pour SpaceX ?

Au cours des dix dernières années, SpaceX a progressivement accéléré la cadence de lancement chaque année, à l'exception d'une baisse en 2019. En 2021, la société a effectué 31 lancements, un record absolu, qui faisait d'ailleurs à l'époque de SpaceX l'entreprise spatiale américaine la plus prolifique, et de loin. Au début de l'année 2022, SpaceX s'est fixé un objectif ambitieux : lancer 52 fusées au cours de l'année. Ce chiffre a été révélé par la NASA en janvier, avec un avertissement indiquant que SpaceX devrait tout de même s'efforcer de maintenir un niveau de sécurité maximal au cours des différentes missions.

Sandy Magnus, ancien astronaute de la NASA et membre du groupe consultatif sur la sécurité aérospatiale de la NASA, avait déclaré que « la NASA et SpaceX devront être vigilants au cours de l'année 2022 pour ne pas être victimes de leur succès ». Avec autant de lancements, les risques de faire de petites erreurs augmentent. Pour le moment, SpaceX tient le cap tant sur le nombre de lancements que sur la sécurité. Sur cette première partie de l'année 2022, SpaceX a respecté son calendrier, avec 100% de succès. Ce qui n'est pas si commun dans le domaine du spatial.

Dans la même catégorie Vers une pénurie de fibre optique ?

La réutilisation des fusées Falcon 9 change la donne

Si ce calendrier est aussi chargé, c'est parce que dans la majorité des lancements, SpaceX est à la fois l'entreprise qui opère le lancement et celle qui le commande. L'entreprise d'Elon Musk utilise ces lancements pour étoffer la constellation Starlink dans l'espace. Des lots de 53 satellites sont régulièrement lancés vers l'orbite terrestre basse. Le dernier vol, celui du 22 juillet 2022 a par exemple permis de lancer 46 satellites Starlink supplémentaires. La société a actuellement environ 2 600 satellites Starlink en orbite. Maintenant que SpaceX a battu son record, la société continue d'avancer à toute allure.

Avec ses différents partenariats avec la NASA, SpaceX envoie aussi des capsules Dragon vers l'ISS. Certaines transportent des marchandises et d'autres des astronautes. L'entreprise réalise également des missions de type « Transporter », au cours desquelles plusieurs petits satellites sont regroupés et déployés en une seule mission. Tout cela, en plus des clients commerciaux de SpaceX et des lancements pour le ministère de la défense. Presque toutes les fusées Falcon 9 de SpaceX qui ont été lancées cette année. La société continue de maîtriser à la perfection l'atterrissage et la réutilisation de ses fusées.