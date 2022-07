Pour gagner en visibilité et se différencier de la concurrence sur le web, il est indispensable de mettre en place une stratégie SEO redoutable. Cela implique d’analyser des mots-clés, d’écrire du contenu varié et unique, d’améliorer les performances de son site web… Autant dire que c’est un travail de longue haleine qui demande certaines connaissances.

Il existe toutefois des outils performants pour améliorer sa stratégie de référencement, dont SheerSEO. La plateforme fournit des datas permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la qualité du SEO de son site, mais également sur les actions mises en place par ses concurrents.

Un outil complet pour construire une stratégie SEO robuste

Dans un premier temps, il est nécessaire de spécifier si l’on souhaite utiliser l’outil pour un ou plusieurs sites. Après avoir indiqué cette information et créé un compte, on accède à une plateforme complète proposant une multitude de données. La première étape consiste à se servir de la data pour établir un diagnostic et prendre connaissance des forces et des faiblesses de sa stratégie SEO.

Dans l’onglet “Ranking”, on accède au positionnement de son site web pour des mots-clés précis. Toutes les informations nécessaires sont présentées sous forme de tableau, comme le volume de visites, le rang, le device… Bien que les résultats fournis soient pour le moteur de recherche Google, il est aussi possible d’accéder à ceux sur Bing ou encore YouTube. L’onglet “On Page SEO” permet, lui, de savoir les éléments qu’il reste à améliorer pour mieux référencer son site.

SheerSEO est également pratique pour connaître le positionnement de ses concurrents, et s’inspirer de leurs stratégies SEO. En effet, l’outil dispose d’une base de données de plus d’un million de mots-clés. De quoi puiser l’inspiration ! Il est possible de savoir quels mots-clés sont utilisés par nos concurrents, le volume de recherches, la difficulté à se positionner, les backlinks…

À ce propos, la plateforme dispose d’une fonctionnalité permettant de trouver les backlinks qu’il peut être judicieux d’utiliser dans ses contenus. Ils sont proposés sous forme de liste afin de trouver les plus adéquats en quelques secondes. Des idées de mots-clés sont aussi accessibles.

Pour découvrir en détail les fonctionnalités de SheerSEO, une démo gratuite est disponible. Dans le cas où vous souhaiteriez vous armer de cet outil, il est en ce moment affiché au prix de 75 dollars à vie au lieu de 120 dollars. L’offre permet de connecter un site web, d’analyser 200 mots-clés et d’obtenir jusqu’à vingt rapports complets par mois. Pour ajouter plus de sites web et avoir davantage de possibilités, deux autres licences sont présentées sur la marketplace AppSumo.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.