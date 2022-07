Instagram poursuit sa mue. Toutefois, les nouveautés proposées par la firme ne font pas l'unanimité. Des utilisateurs ont remarqué qu'ils avaient de moins en moins accès aux publications de leurs amis sur leur fil d'actualité et que de plus en plus de vidéos courtes ou Reels, leur étaient proposées. Un changement que beaucoup n'acceptent pas puisque des centaines de milliers d'utilisateurs ont montré leur mécontentement.

Instagram souhaite devenir un concurrent sérieux de TikTok

Le réseau social, qui a pour ambition de proposer de nouvelles fonctionnalités favorisant le contenu original, s'est focalisé sur les Reels : depuis plusieurs semaines, toute vidéo publiée sur Instagram est postée sous format Reels. Aujourd'hui, il est possible de poster des Reels de moins de 90 secondes, mais à l'avenir, ces derniers seront la norme pour toute vidéo durant moins de 15 minutes.

Dans la même catégorie Meta visée par une vaste plainte pour violation de droits d’auteur

Ces transformations s'accompagnent également d'une autre volonté : devenir un concurrent direct de la plateforme chinoise TikTok qui n'en finit plus d'attirer de nouveaux utilisateurs. Pour gagner les faveurs de Washington, le réseau social chinois a même intensifié ses activités de lobbying aux États-Unis, et a battu un record en matière de dépenses pour le lobbying avec 2,14 millions de dollars investis au second trimestre 2022.

Des changements qui ne passent plus pour les utilisateurs d'Instagram

De nombreux utilisateurs ont exprimé leur déception vis-à-vis de ces changements. Plus de 120 000 personnes ont signé une pétition en ligne pour dénoncer la place que prennent les vidéos et les Reels sur le réseau social. « Revenons aux origines d'Instagram et rappelons-nous que l'objectif était de partager des photos », plaide la créatrice de la pétition, Tati Bruening. Celle-ci s'accompagne d'une publication Instagram appelant à revenir à l'ancienne version d'Instagram, beaucoup plus apprécié que la nouvelle. Cette photo a été likée par plus de 1,4 million de personnes.

« Arrêtez d'essayer d'être TikTok, je veux juste voir des photos de mes amis », indique Tati Bruening, sous son pseudo illumitati, dans sa publication qui a été commentée par près de 30 000 personnes et qui a été partagée par Kylie Jenner et sa sœur, Kim Kardashian, suivi respectivement par 360 millions et 326 millions d'internautes. Les signataires de la pétition réclament également le retour de l'affichage chronologique des posts des comptes suivis ainsi que la fin des suggestions de contenus par l'algorithme de l'application.

Pour ce qui est des changements, les utilisateurs d'Instagram ne sont pas au bout de leurs surprises. Une nouvelle carte interactive devrait prochainement voir le jour, une fonctionnalité devrait permettre de streamer directement depuis l'application sur son PC, et des changements seront réalisés pour favoriser les achats depuis le réseau social et ainsi faire un pas de plus vers l'e-commerce. Enfin, Instagram a proposé de nouvelles fonctionnalités venant enrichir son abonnement payant.