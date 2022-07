Google a annoncé, le 25 juillet, l’amélioration de certaines de ses applications pour les tablettes Android afin que celle-ci puisse profiter au maximum des grands écrans de certains appareils. Drive, Docs, Sheets, Slides et Keep sont les premières applications à être repensées.

Le « glisser-déposer » arrive enfin sur les tablettes Android

La filiale d’Alphabet a décidé d’utiliser tout le potentiel de la fonctionnalité d’« écran divisé » d’Android. Docs, Sheets et Drive supportent dès à présent le « glisser-déposer », permettant de déplacer une image ou un texte d’une application à l’autre à l’aide d’une simple manipulation. « L’une des meilleures fonctionnalités pour travailler sur une tablette est le multitâche permettant d’ouvrir deux fenêtres à la fois. Nous avons donc élaboré de nouvelles façons d’utiliser les applications Google Workspace lorsque deux écrans sont ouverts sur votre appareil », indique l’entreprise californienne.

Dans la même catégorie Vers une pénurie de fibre optique ?

Grâce au « glisser-déposer », il sera possible de télécharger des fichiers plus simplement au sein de Drive. Le service de stockage de Google pourra maintenant être ouvert dans deux fenêtres distinctes afin d’avoir un meilleur aperçu des fichiers qui s’y trouvent. « Cela vous permet d’obtenir les informations dont vous avez besoin tout en gardant un œil sur votre liste de fichiers et sans devoir appuyer plusieurs fois sur le bouton “retour” » précise le communiqué.

Enfin, il sera désormais possible d’avoir recours aux différents raccourcis tels que copier, coller, annuler, etc… lorsqu’un clavier est connecté à une tablette Android.

Google s’intéresse de nouveau aux tablettes ?

Ces mises à jour interviennent alors que Google se découvre un nouvel intérêt pour les tablettes Android. Après avoir déclaré se retirer du marché avec l’échec de la Pixel Slate, l’entreprise basée à Mountain View a présenté début mai, pour la Google I/O, un nouveau produit pour la gamme.

Un mois auparavant, elle dévoilait Android 12L, la nouvelle version de son système d’exploitation. Lors de sa dernière conférence annuelle, le géant de la technologie a affirmé travailler sur l’amélioration de l’écosystème des applications Android sur tablette. Pour cela, elle collaborerait avec des développeurs tiers pour optimiser les applications comme TikTok, Facebook ou Zoom.

C’est en ce sens que Google a révélé sa première fournée d’applications revisitées. « Ces mises à jour seront déployées sur les écrans Android de grande taille avec Google Workspace et les comptes Google personnels au cours des prochaines semaines », explique Scott Blanksteen, directeur de la gestion des produits d’Android, « Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour, car nous continuons à ajouter de nouvelles fonctionnalités pour les applications Google sur les grands écrans d’Android ».