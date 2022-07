Dans le monde du digital, l’été est une période bien plus calme que le reste de l’année. C’est donc le moment parfait pour prendre le temps de développer ses connaissances et s’intéresser à de nouvelles thématiques. Pour cela, les webinars en replay sont les contenus idéals. Cette semaine, nous vous proposons d’en découvrir cinq, à visionner au moment que vous souhaitez, et à l’endroit où vous le voulez.

Pour connaître tous les événements en replay et ceux à venir, rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm.

Dans la même catégorie Growth marketing et replatforming : un mariage de raison

Un événement pour comprendre comment bien choisir les créateurs de contenus avec lesquels collaborer

Qui ? Meltwater

Sujet : Dans ce webinar en replay, l’expert de Meltwater vous dévoile comment bien identifier les influenceurs avec lesquels collaborer pour votre stratégie de marketing d’influence. Il passe en revue tous les pièges à éviter et les points de vigilance à ne pas oublier.

Découvrir le replay

Un webinar pour bien maîtriser le management hybride

Qui ? Jamespot

Sujet : Jamespot vous donne les clés pour réussir à manager efficacement à l’ère hybride. Les intervenants listent les bonnes pratiques à adopter et les outils à privilégier pour adopter correctement le travail hybride.

Découvrir le replay

Une webconférence pour collecter des données pertinentes dans un monde first-party data

Qui ? Livestorm et Didomi

Sujet : Dans cette conférence en replay, Livestorm et Didomi reviennent sur les outils permettant de collecter des données pertinentes tout en respectant la vie privée des internautes. Les deux spécialistes expliquent aussi comment collecter des données first-party.

Découvrir le replay

Un événement pour connaître les meilleures méthodes d’automatisation et gagner en efficacité

Qui ? HubSpot

Sujet : HubSpot revient sur les dix workflows essentiels pour les équipes commerciales, marketing et de service client. Un objectif : être plus productif !

Découvrir le replay

Un webinar en replay pour créer du contenu de qualité, même sans équipe dédiée

Qui ? The Ramp

Sujet : The Ramp vous donne de précieux conseils pour concevoir des contenus qualitatifs lorsqu’on a peu de temps, et pas forcément l’expertise en interne.

Découvrir le replay