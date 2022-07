La crise sanitaire a été un véritable catalyseur de l’adoption du télétravail, et de l’instauration du travail hybride. Bien que ces modes de fonctionnement présentent un bon nombre d’avantages pour les entreprises, elle les oblige à repenser leur manière d’interagir et de collaborer.

Chaque organisation est en quête d’une solution permettant de replacer l’humain au cœur des échanges professionnels, qui se font de plus en plus à travers un écran.

Dans le but d’aider les sociétés à atteindre cet objectif, Jamespot, le spécialiste de la Digital Workplace et des logiciels collaboratifs, lance Jamespot Land. Il s’agit du premier métavers d’entreprise en France. L’ambition de cet espace numérique est non seulement de réintroduire les notions de proximité et de spontanéité au sein des conversations entre collaborateurs, mais également de rendre plus efficaces les nouvelles méthodes de travail.

Un univers ludique, mais professionnel

Loin des NFT et des blockchains, Jamespot Land se veut être un écosystème simple, sécurisé et graphique construit en 2D. Il reprend les codes graphiques des jeux vidéo des années 90, lui offrant un aspect ludique et interactif. Les collaborateurs plongent dans un univers coloré et graphiquement apaisant, plus engageant que les systèmes de visioconférences classiques.

Ce métavers représente un nouvel espace de collaboration pour les employés, avec différents espaces :

le village, dans lequel l’utilisateur arrive lorsqu’il se connecte ;

des bureaux privatifs pour chaque organisation ;

un coworking, pour se retrouver en duo ou en équipe ;

un amphithéâtre pour organiser des événements avec des collaborateurs et des acteurs externes ;

la mer, pour se mettre à l’écart des autres utilisateurs et se concentrer sur l’essentiel.

On y retrouve une partie privée et une partie publique. Dans la première, chaque organisation dispose de sa carte privative à l'image de ses bureaux où seuls ses membres peuvent se rendre. De la même manière qu’au sein de leurs locaux physiques, les membres d’une entreprise peuvent ainsi travailler ensemble sans être dérangés.

Chaque utilisateur est représenté par un avatar qui se déplace sur la carte. Celui-ci est entièrement personnalisable. À travers cet avatar, les utilisateurs ont l’opportunité d’explorer le métavers de Jamespot, de se croiser et d'échanger entre eux en toute simplicité. Lorsque les avatars de deux collaborateurs s’approchent l’un de l’autre au sein de l’espace en question, deux petites bulles apparaissent et créent un appel en visioconférence. Il n’est donc pas nécessaire d’envoyer des messages ou des e-mails à répétition pour établir une horaire de rendez-vous et de créer un lien sur un logiciel de vidéoconférence.

Bien qu’il existe certaines zones privées au sein de Jamespot.land, la majorité des espaces sont publics. Tous les utilisateurs peuvent s’y rendre et discuter avec d’autres professionnels exerçant dans des entreprises différentes. Il s’agit d’une manière ludique et innovante d’élargir son réseau.

Une nouvelle façon d’interagir au sein de son entreprise

L’ambition du métavers de Jamespot est d’offrir une nouvelle façon d’interagir avec ses collaborateurs, en offrant plus de spontanéité aux échanges. Pour cette raison, un des intérêts de cet univers graphique est de réintroduire la notion de déambulation. Appelée management baladeur, cette méthode consiste à aller à la rencontre de ses collègues sans but précis. L’objectif est d’inciter les discussions impromptues et de renforcer les relations entre les salariés d’une entreprise, peu importe leur niveau hiérarchique, ainsi que la culture interne des organisations.

Afin d’éviter les longues errances, il est possible d’utiliser l'Air Spot. De la même manière qu’une montgolfière, ce système assure les déplacements d’une zone à l’autre, mais permet également aux utilisateurs de passer du métavers à leur plateforme Jamespot en quelques clics.

En plus de simplifier la communication entre les collaborateurs, Jamespot Land vise à créer un véritable lien entre eux, qu’ils se trouvent à leur domicile, au bureau ou à l’autre bout du monde. Il s’agit d’un des défis principaux auxquels doivent faire face les entreprises opérant en mode hybride. Grâce à un espace numérique tel que celui-ci, les salariés peuvent se retrouver pour parler d’un projet ou discuter de la même manière qu’ils le feraient dans les couloirs ou autour de la machine à café. Il convient donc de dire que cela contribue à maintenir une culture d’entreprise forte, et ce, quel que soit le mode de travail choisi par les collaborateurs et la distance qui les sépare de l’entreprise.

Jamespot Land est complémentaire aux autres fonctionnalités proposées par Jamespot, à savoir Open Agora, Fast Intranet, Diapazone et We Doc. Ce nouvel espace virtuel vient renforcer l’offre de l’entreprise et l’idée de sa Digital Workplace, où la collaboration est fluide, simple et plaisante. Il va sans aucun doute permettre aux entreprises d’engager leurs équipes dans une expérience collaborative unique, où spontanéité et échanges sont les maîtres-mots. Pour en obtenir un aperçu dès aujourd’hui, rendez-vous sur Jamespot.land !