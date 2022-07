Snap a dévoilé, le 21 juillet, ses résultats pour le second trimestre de 2022. Comme pour le premier trimestre, le réseau social n’a pas réussi à atteindre les prévisions de Wall Street. Bien que Snapchat continue de séduire de nouveaux utilisateurs, Snap évoque des difficultés inattendues liées au contexte économique actuel.

Une croissance lente pour Snapchat

L’application de partage de photos et vidéos éphémères a révélé avoir enregistré 347 millions d’utilisateurs actifs quotidiens au cours des trois derniers mois. C’est 54 millions d’usagers journaliers en plus qu’au second trimestre 2021, soit une augmentation de 18 %. Dans son communiqué, Evan Spiegel, président-directeur général et fondateur de Snap, tempère ces résultats, « Alors que la croissance continue de notre communauté augmente les opportunités à long terme pour notre entreprise, nos résultats financiers pour le deuxième trimestre ne reflètent pas l’ampleur de notre ambition ».

Le géant des réseaux sociaux a généré 1,11 milliard de dollars de chiffre d’affaires au cours du dernier trimestre, manquant de peu les attentes de Wall Street fixée à 1,14 milliard de dollars. Même s’il s’agit d’une hausse de 13 % par rapport à la même période l’année précédente, Snap déclare « ne pas être satisfait des résultats qu’elle livre ».

Au second trimestre, la perte nette de Snapchat s’élevait à 422 millions de dollars. À titre de comparaison, au second trimestre de 2021, la perte nette de l’entreprise était de 152 millions de dollars.

L’entreprise basée à Los Angeles annonce que « compte tenu des incertitudes liées à l’environnement opérationnel, nous ne fournissons pas nos prévisions de chiffre d’affaires pour le troisième trimestre de 2022 ». Depuis la publication des résultats, la valeur de l’action de Snap a baissé de 35 %, passant de 16,3 dollars à environ 10,5 dollars le titre à l'heure où ces lignes sont écrites.

La publicité numérique, un secteur en berne

Cette croissance plus lente pourrait s’expliquer par des difficultés rencontrées sur le marché de la publicité en ligne. La hausse de l’inflation et les inquiétudes autour d’une possible récession économique ont rendu frileux les annonceurs qui ont ralenti les dépenses publicitaires.

Snapchat estime que l’App Tracking Transparency d’Apple a également joué un rôle. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de la marque à la pomme de choisir s’ils désirent partager leurs données avec une application à des fins publicitaires. Selon le réseau social, la plupart de ses utilisateurs ont décidé de ne pas communiquer leurs données personnelles, limitant l’impact des activités publicitaires.

Pour se préparer à affronter un ralentissement économique, Snapchat prévoit de lever le pied sur ses recrutements. Fin mai, alors que le secteur de la tech est en proie à une vague de licenciements, le réseau social prévoyait d’engager seulement 500 nouveaux employés en 2022, quatre fois moins qu’en 2021.

Afin de diversifier ses revenus, Snap a sorti, au cours du mois de juin Snapchat+, son abonnement premium. Pour 4,49 € par mois, les utilisateurs de la plateforme peuvent avoir accès à plusieurs fonctionnalités cosmétiques, mais aussi à la version web du réseau social, lancée fin juillet. De quoi permettre à Snapchat de toucher de nouveaux utilisateurs potentiels et donner un nouveau souffle à la croissance économique du réseau social.