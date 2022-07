Shopify et YouTube ont annoncé un partenariat afin de permettre aux utilisateurs de la plateforme d’y acheter directement des produits. Cette collaboration baptisée YouTube Shopping démontre les grandes ambitions de YouTube en matière d’e-commerce.

Une fonctionnalité valable sur la VOD, les directs et les Shorts

Ainsi, les créateurs possédant une boutique Shopify, en sachant qu’il sera bien entendu possible d’en créer une pour ceux qui n’en ont pas, pourront vendre leurs produits directement pendant leurs vidéos, que ce soit durant des directs, à travers des Shorts ou dans les vidéos classiques. Pendant les lives, il leur sera ainsi possible d’étiqueter et d’épingler leurs produits à des moments clés de la diffusion, tandis que les consommateurs pourront continuer de regarder le contenu pendant qu'ils règlent leurs achats.

Dans la même catégorie Comment Google tente d’échapper aux poursuites antitrust ?

Par ailleurs, les créateurs pourront afficher une liste de produits sélectionnés par leurs soins dans la section dédiée, sous les vidéos à la demande. Dans un communiqué de presse, Shopify explique : « La plateforme intègre les détails des produits y compris les noms, les images, les prix et les frais d'expédition qui sont mis à jour de manière intégrée sur tous les canaux. Si un produit est épuisé, il sera automatiquement retiré de YouTube. Côté créateur, les marchands peuvent suivre les performances de leurs vidéos en direct et à la demande depuis leur back-office Shopify, ce qui leur donne une vue complète de leurs ventes sur tous les canaux ».

Les créateurs concernés

« Pendant des années, les créateurs ont construit des entreprises autour de leur contenu YouTube, étendant souvent leur esprit d'entreprise à la création de leurs propres marques, mais atteindre leur public avec ces produits directement sur YouTube n’était pas aussi simple. Nous sommes ravis de nous associer à Shopify pour aider les créateurs à présenter facilement leurs boutiques à leurs communautés YouTube, qui se tournent davantage vers eux pour faire leurs achats », commente David Katz, vice-président de Shopping Product chez YouTube.

Comme le rapporte le média Variety, tous les créateurs éligibles au programme de marchandises de YouTube peuvent désormais accéder à des fonctions d'achat en direct, comme la possibilité d'associer des produits à un livestream directement à partir du panneau de la salle de contrôle en direct. Voici les conditions à remplir pour bénéficier des fonctions d’achat sur YouTube pour les créateurs : la chaîne doit être approuvée pour la monétisation ; s'il s'agit d'une chaîne musicale, elle doit être une chaîne d'artiste officiellement certifiée ; s'il ne s'agit pas d'une chaîne musicale, elle doit avoir plus de 10 000 abonnés ; et l'audience de la chaîne ne doit pas comporter un « nombre significatif » de vidéos désignées comme étant destinées aux enfants.

Le live shopping, nouvelle pierre angulaire de l’e-commerce ?

Établir un partenariat avec Shopify n’est pas étonnant de la part de YouTube, qui a commencé à tester le live shopping en 2021 et en a fait l’un de ses secteurs à développer en priorité en 2022. En effet, cette activité a pris une toute autre dimension depuis la pandémie, et les marques y voient une opportunité en or pour atteindre de nouvelles audiences.

« L'engagement de l’audience est la clé de la réussite, et les réseaux sociaux ainsi que la vidéo jouent un rôle central. Les consommateurs n’ont pas juste envie d’acheter un produit, ils ont besoin de s’identifier à une personnalité sincère. Celles et ceux qui ont bâti une relation de confiance avec leur communauté savent comment lui parler, et la convaincre lors d’un Live Shopping. Je suis impatient de voir comment les e-commerçants vont s’emparer de cette nouvelle opportunité avec Shopify pour leur business », explique Emmanuel Lebarbier, CEO & Fondateur de Difyd2c, agence partenaire de Shopify.

Étant la plateforme vidéo la plus visionnée au monde, YouTube compte bien profiter de cette tendance, d’autant plus que, selon une étude réalisée en août 2021 par Publicis Groupe et le cabinet d'études Talk Shoppe, environ 89 % des spectateurs reconnaissent que les créateurs de YouTube fournissent des recommandations de produits et de services auxquelles ils font confiance. En outre, 15 % des consommateurs français ont déclaré avoir participé à un évènement de live shopping en 2021, et ce chiffre pourrait quasiment doubler d'ici 2022 avec 27 % des consommateurs déclarant qu'ils prévoient de réaliser un achat par ce biais… Une aubaine aussi bien pour YouTube que Shopify.