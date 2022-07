Le digital a complètement bouleversé la manière dont travaillent les entreprises. Il implique de nombreux changements au sein d’une organisation, que les dirigeants peinent parfois à mettre en place. Pour cette raison, ils sont à la recherche de collaborateurs compétents pouvant piloter ces transformations. C’est là qu’intervient le Mastère Spécialisé Transformation Digitale, Marketing & Stratégie de l’emlyon business school. Il vise à former les étudiants et étudiantes à devenir des acteurs clés de la digitalisation des sociétés. La formation est labellisée par la Conférence des Grandes Écoles, qui reconnaît les écoles prestigieuses.

Une formation pour comprendre de la transformation digitale

La crise sanitaire a été le vecteur d’un changement profond dans le rapport des entreprises au digital. Une étude réalisée en 2020 par l’éditeur de logiciels de communication cloud Twilio révèle que la pandémie a fait faire un bond de six ans aux entreprises dans leur digitalisation. Cela s’explique notamment par une prise de conscience des avantages offerts par les outils numériques comme le cloud ou encore la blockchain.

Pour ces raisons, les organisations souhaitent poursuivre ce processus déjà bien amorcé. Pour ce faire, elles veulent s’entourer de profils maîtrisant les rouages du marketing digital, de la data et des nouvelles technologies. Là repose l’objectif du Mastère Spécialisé Transformation Digitale, Marketing & Stratégie de l’emlyon business school : former des profils polyvalents, capables de comprendre les enjeux de l’inbound marketing, du RSE, du growth hacking, de l’intelligence artificielle ou encore de l’automatisation.

Ce sont des éléments qui font partie de la transformation digitale des entreprises d’aujourd’hui et de demain. Le programme vise à aider les étudiants à monter en compétences sur ces thématiques afin d’accéder à des postes dans le marketing, le conseil et l’expertise ou le commerce.

La transformation digitale étant effective dans de nombreux domaines, les participants pourront exercer dans des secteurs variés comme l’industrie, l’audit, la technologie de l’information et de la communication (TIC), la finance et les assurances, le commerce ou encore la culture.

Un programme complet pour devenir transformateur

Le Mastère Spécialisé de l’emlyon business school se déroule sur treize mois, dont six mois de mission professionnelle. Elle permet de mettre en pratique les compétences acquises lors de la formation, qui sont variées. En effet, le parcours est composé de plusieurs modules. Parmi eux, les fondamentaux du management, accessibles avant le mastère pour bien se préparer aux enseignements. Ils évoquent l’économie, la finance, la comptabilité, le marketing et la RSE. L’objectif est d’aider les étudiants à comprendre les mutations en cours et les enjeux qui émergent.

Entre septembre et mars, les participants auront la chance d’acquérir des compétences en stratégie digitale, et d’apprendre comment diriger un projet de transformation digitale. Ils pourront également se former sur les sujets de leur choix, comme la RH et le digital, l’e-commerce et le design thinking. La période d’avril à décembre, qui se passe en entreprise, est consacrée à la thèse professionnelle.

Il convient donc de dire que le Mastère Spécialisé Transformation Digitale, Marketing & Stratégie de l’emlyon business school est une opportunité de se familiariser avec des sujets qui feront partie intégrante des futures stratégies de développement de grandes entreprises. Parmi les principaux recruteurs de la formation : BMW, BNP Paribas, Carrefour, LVMH, Amazon ou encore Danone.