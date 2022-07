Les plus âgés de la génération Z (aussi appelés Zoomers ou parfois simplement les « Z »), font aujourd’hui leurs premiers pas dans le monde du travail. Ils amènent avec eux de nouvelles normes, de nouveaux rapports à la technologie et des besoins bien spécifiques.

Dans son dernier rapport sur l’Anatomie du travail, Asana, plateforme de gestion du travail, décrypte les méthodes de travail des jeunes travailleurs comparés aux autres générations, et les difficultés auxquelles ils sont confrontés.

Le livre blanc contient de nombreuses statistiques inédites ainsi que des solutions afin que les managers puissent attirer et maintenir en poste ces nouveaux professionnels en vue d’assurer le succès à long terme de leurs employés et de leur activité.

Les attentes de la génération Z envers les employeurs

La génération Z n’entretient pas le même rapport au travail que ses aînés. Elle a des attentes différentes, particulièrement à l’ère post-covid. D’après l’enquête réalisée par Asana, 68 % des natifs de cette génération préfèrent le travail hybride, contre 57 % en moyenne pour l’ensemble des travailleurs de la connaissance.

Cela s’explique par le fait que les Zoomers aient davantage travaillé depuis chez eux qu’au bureau. Une des raisons est également qu’ils ont une perception différente du travail en présentiel. Les autres générations lient le bureau au travail collaboratif ou stratégique, quand les Z l’associent aux interactions sociales. En présentiel comme en télétravail, ils accomplissent leur tâche de la même manière, la présence de leurs collègues étant la seule différence.

Ces gaps avec les générations précédentes les poussent à transformer l’environnement dans lequel ils évoluent, et parfois même à monter leur propre société.

Toutefois, gare aux risques de burnouts, auxquels la génération Z est plus confrontée. Le livre blanc d’Asana révèle 84 % des Z ont subi un surmenage au cours des 12 derniers mois, et 40 % d’entre eux pensent qu’il est inhérent à la réussite. Ce n’est pas tout. La menace du syndrome de l’imposteur pèse aussi sur ces jeunes travailleurs. En vous procurant ce livre blanc, vous obtiendrez une foule de statistiques à ce sujet et les solutions applicables pour aider les Zoomers à faire face à ce phénomène.

Repenser les méthodes de travail

Les attentes de cette jeune génération poussent les managers à reconsidérer les méthodes de travail actuelles. Dans ce rapport, Asana délivre de nombreuses pistes d’amélioration afin de favoriser la réussite et l’implication des jeunes talents, mais aussi offrir un meilleur cadre aux générations Y, X et baby-boom. La première étape est de laisser les employés s’exprimer sur leurs préférences, notamment quant à leur mode de travail préféré. À noter que des processus encadrés doivent toutefois être mis en place. Dans ce livre blanc, les experts d’Asana vous fournissent de multiples conseils pour parvenir à allier organisation et autonomie.

Il est aussi nécessaire de repenser la culture d’entreprise. En effet, le bien-être des salariés doit être l’une des priorités des dirigeants. Presque la moitié (47 %) des membres de la génération Z pensent que leur entreprise ne se soucie pas de la santé mentale des employés, entraînant des taux élevés d’attrition et de burnout.

Il convient donc de dire que la génération Z apporte un regard neuf sur plusieurs sujets : valorisation du travail, droit à la déconnexion, technologies… Dans le livre blanc d’Asana, vous découvrirez les autres chevaux de bataille de cette génération. Les changements à effectuer sont cruciaux et profiteront à tous les employés d’une société.