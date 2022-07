Acast a annoncé l’acquisition de la plus grande base de données de podcasts Podchaser le 18 juillet 2022. Ensemble, les deux acteurs conjugueront leurs ressources et leurs compétences dans la monétisation de contenu pour encourager la créativité des podcasteurs et favoriser la contribution des auditeurs dans le monde entier. Les détails financiers de l’opération n’ont pas été dévoilés dans le communiqué.

L’alliance de deux mastodontes du podcast.

Acast figure parmi les leaders dans le domaine des podcasts natifs. Depuis sa création en 2014, la société originaire de Stockholm héberge et distribue des programmes audio indépendants sur des services de diffusion variés, à l’instar de Amazon Music, Spotify ou encore Apple Podcasts. Aujourd’hui, Acast dispose d’un catalogue de 47 000 podcasts et revendique 400 millions d’écoutes mensuelles.

Récemment, Acast a racheté Podchaser, une société américaine détenant la plus grande base de données mondiale de podcasts. Ce projet d’acquisition vise à favoriser le rapprochement entre les créateurs et les auditeurs. Avec le rachat, Podchaser continuera à fonctionner comme une entreprise indépendante pour recueillir les podcasts ainsi que les notes et les critiques.

Découvrir de nouveaux podcasts et couvrir plus d’auditeurs

L’intégration de Podchaser permettra aux concepteurs de programme audio d’avoir une meilleure visibilité et de s’associer aux annonceurs. Grâce à sa base de données et les informations relatives aux contenus qu’il héberge, les entreprises de médias pourront cibler une large gamme d'auditeurs. En retour, les auditeurs auront l’embarras du choix vis-à-vis du contenu et généreront davantage de revenus aux créateurs.

R« En tant que véritables acteurs majeurs de l’écosystème ouvert du podcast, Acast et Podchaser combinés vont accélérer l'innovation et démocratiser le podcast au profit des podcasteurs, des auditeurs et des annonceurs du monde entier. Ensemble, nous libérerons l’opportunité qui, nous le savons, existe pour l’écosystème ouvert du podcast, pour non seulement avoir la parité avec les données détenues par les plateformes fermées et payantes, mais de faire un pas en avant et de les dépasser », a déclaré Ross Adams, PDG d’Acast, à propos de l'opération.