La chaleur estivale s’installe, les collaborateurs partent chacun leur tour en vacances, et le nombre de dossiers à traiter est moins important que le reste de l’année. Concrètement, c’est le moment parfait pour approfondir ses connaissances sur un sujet et découvrir de nouveaux leviers à mettre en place pour ses stratégies de la rentrée. Le meilleur moyen de le faire n’est autre que les webinars en replay, que vous pouvez regarder au moment qui vous convient le mieux.

Cette semaine, nous vous en proposons cinq à découvrir ! Rendez-vous sur notre agenda de webinars avec Livestorm pour trouver d’autres webconférences en replay et connaître tous les événements à venir.

Une webconférence pour réussir à optimiser l’organisation de ses webinars

Qui ? Livestorm & Asana

Sujet : Dans cette conférence en replay, Livestorm & Asana vous partagent une pléthore de conseils pour que vous réussissiez à organiser facilement vos webinaires. L’objectif : avoir plus de temps pour créer d’autres événements, et ainsi générer plus de leads !

Un webinar pour concevoir rapidement une newsletter B2B engageante et personnalisée

Qui ? Plezi

Sujet : À travers son propre retour d’expérience, Plezi révèle les bonnes pratiques à adopter pour créer une newsletter personnalisée et performante adressée à une clientèle B2B. Vous découvrirez comment faire cela sans y passer des heures.

Un événement pour mettre au point des stratégies marketing privacy-first

Qui ? HubSpot & Google

Sujet : Dans cet événement en replay, HubSpot & Google s’associent pour vous expliquer comment concevoir des stratégies marketing en adéquation avec les réglementations de la protection des données. L’occasion de comprendre de quelle façon collecter des informations pertinentes tout en respectant la vie privée des internautes.

Une conférence pour créer une machine à leads grâce aux webinars

Qui ? Livestorm

Sujet : Dans le cadre de sa série d’ateliers en ligne « Comment Livestorm utilise Livestorm ? », l’entreprise d’engagement vidéo vous dévoile comment elle parvient à générer des leads grâce à sa propre plateforme. Le bu est de vous aider à comprendre comment les webinaires peuvent vous aider à atteindre vos objectifs de génération de leads.

Un webinar pour savoir comment trouver ses futurs clients B2B

Qui ? Manageo

Sujet : Trouver des nouveaux clients n’est jamais une mince affaire. Dans ce webinar en replay, découvrez comment bien cibler vos futurs clients B2B et faire de votre campagne de prospection un véritable succès.

