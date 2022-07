À l’occasion du Prime Day 2022, évènement durant lequel Amazon offre à ses abonnés d’Amazon Prime les meilleures promotions, GamesBeat a apporté quelques informations sur l’évolution du service Prime Gaming. Selon les données fournies par le site de e-commerce, la branche anciennement connue sous le nom de Twitch Prime a enregistré une croissance exceptionnelle en termes d’abonnement et de consommation de jeux et de contenu.

Prime Gaming cartonne depuis son lancement

Prime Gaming fait partie intégrante des services d’Amazon Prime. Il propose plusieurs avantages dont l’accès gratuit aux jeux indépendants ou issus d’éditeurs connus (AAA), mais aussi à divers contenus et articles de jeux.

Le service a suscité l’intérêt de ses membres abonnés depuis sa relance (succédant à Twitch Prime) en 2020. Le nombre d’utilisateurs rejoignant ce service a augmenté de 120% en deux ans. Ils ont eu accès à plus de 420 millions de contenus ainsi que 80 millions de jeux gratuits en 2021.

Prime Gaming profite à l’industrie du jeu

L’effervescence des activités d’Amazon dans le secteur du jeu profite autant aux joueurs qu’aux développeurs. « À travers Prime Gaming, les éditeurs ont la possibilité de renforcer l’engagement des utilisateurs », souligne Josh Dodson, Head of Business Development and Operations de Prime Gaming.

En 2021, 100 titres gratuits et 675 contenus étaient accessibles sur le service. En termes de coût, « cela représenterait 21 600 dollars par membre Prime », ajoute Dodson, avant de conclure : « nous continuerons à donner la priorité aux joueurs et à œuvrer pour fournir les meilleurs jeux et contenus de jeu possible. Prime Gaming s'appuiera sur le portefeuille de jeux et de contenus de jeux que nous proposons et augmentera la qualité de ses offres à destination des joueurs ».