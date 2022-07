Les réunions en visioconférence rythment la vie des entreprises, particulièrement depuis la démocratisation du télétravail. Certaines d’entre elles s’éternisent et ne requiert pas nécessairement la présence de tous les collaborateurs invités. De plus, chacun doit noter une quantité importante d’informations, les mémoriser, les mettre en forme puis les partager. Un processus qui s’avère assez long.

Pour le simplifier, il existe plusieurs outils, dont tl;dv. Cette extension permet de suivre ou revoir des réunions de manière asynchrone grâce à ses fonctionnalités d’enregistrement, de transcription, mais aussi de traduction.

Enregistrer et partager les temps forts de ses meetings

Avant tout, il convient de spécifier que l’extension peut être installée sur tous les appareils, mais que celle pour Zoom n’est, pour le moment, disponible que sur macOS. Une fois que l’on a sélectionné celle que l’on souhaite, il faut ouvrir le lien d’une invitation sur Google Chrome.

Il est alors possible d’enregistrer sa réunion. Un petit bandeau bleu en bas à gauche de l’écran permet de gérer l’enregistrement. Il suffit de cliquer dessus pour arrêter la vidéo. L’enregistrement est en haute qualité et peut être retrouvé dans sa bibliothèque de contenus créée par tl;dv.

Il est possible de ne conserver que les temps forts de la vidéo. Pour ce faire, il existe deux possibilités. La première est d’ouvrir la petite barre de l’outil, et d’y écrire par exemple “Projet marketing août” au moment où l’équipe commence à aborder cette thématique. De cette façon, les collègues qui regarderont l’enregistrement pourront accéder à la partie de la réunion qui les concerne. Il est aussi possible de le faire après que la vidéo a été enregistrée. De la même manière que sur YouTube, il suffit de marquer les moments importants. Cela permet de gagner un temps précieux lors du visionnage.

Une transcription est générée automatiquement. Cela évite de passer des heures à retranscrire les propos de ses interlocuteurs. Dans le cas où la conversation aurait eu en français et que l’on souhaite envoyer un compte rendu en anglais à son client, tl;dv s’occupe de la traduction du document. Actuellement, plus de vingt langues sont prises en charge, dont l’espagnol, l’allemand ou encore le vietnamien.

Qu’il s’agisse d’un enregistrement ou d’une transcription, chaque contenu peut être téléchargé en un clic et envoyé mail, message, Slack… L’outil s’intègre aussi à HubSpot, Notion ou encore Google Docs.

L’outil vise à aider les équipes à diminuer le temps passé en réunion, mais aussi à permettre à celles travaillant aux quatre coins du monde de ne louper aucun point important. Il s’avère aussi utile pour des processus de recrutement et d’onboarding.