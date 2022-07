Microsoft a été choisie par Netflix pour gérer les publicités de sa future offre. Si ce partenariat peut paraître surprenant, il a été motivé par des raisons bien précises et pourrait rapporter gros à la firme de Redmond, dont l’activité publicitaire est pour le moment moins populaire que celles de Google ou de Meta.

Les temps sont durs pour le numéro 1 du streaming mondial. Au premier trimestre 2022, Netflix a en effet enregistré sa première perte d’abonnés en plus d’une décennie, et la plateforme s’attend à en perdre près de 2 millions supplémentaires sur le deuxième trimestre. En conséquence, le moral n’est pas vraiment au beau fixe au sein de l’entreprise, qui a dû se séparer de plusieurs centaines de ses employés.

Pour remédier au problème, Netflix souhaite mettre en place différentes nouveautés comme la diffusion de contenu en direct ou un coût supplémentaire pour les abonnés partageant leur mot de passe en dehors de leur foyer. Une mesure annoncée par la plateforme sort toutefois du lot et pourrait lui permettre de sortir la tête de l’eau : le lancement d’une offre moins onéreuse supportée par la publicité. Bien que Netflix ait été réfractaire à cette idée pendant de nombreuses années, ce n’est plus le cas.

En juin dernier, nous apprenions que le service de streaming était en discussion avec Comcast et Google pour la gestion de ses activités publicitaires, mais c’est finalement Microsoft qui a remporté la bataille : « Nous sommes ravis que Netflix ait choisi Microsoft comme partenaire technologique et commercial pour la publicité. Nous voulons que les éditeurs disposent de plateformes de monétisation publicitaire viables à long terme, afin que davantage de personnes puissent accéder au contenu qu'elles aiment, où qu'elles soient », s’enthousiasme Satya Nadella, PDG de Microsoft, dans un tweet.

We’re thrilled Netflix has selected Microsoft as its advertising technology and sales partner. We want publishers to have more long-term viable ad monetization platforms, so more people can access the content they love wherever they are. https://t.co/QmPszxJTOf

— Satya Nadella (@satyanadella) July 13, 2022