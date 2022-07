C’est officiel, le nouveau casque de réalité augmentée haut de gamme de Magic Leap débarque le 30 septembre prochain. Sobrement baptisé Magic Leap 2, l’appareil embarque la technologie de « gradation dynamique » et un champ de vision plus large dans l'objectif de répondre aux besoins de performances et d'ergonomie des entreprises et des développeurs. Le casque sera déployé sur plusieurs marchés américains et européens où les early adopters pourront se l’acheter au prix plancher de 3 299 dollars.

Une multitude de fonctionnalités pour une expérience AR plus immersive

Après deux années de silence, Magic Leap signe son come-back avec son casque de réalité mixte, le Magic Leap 2. Contrairement à son prédécesseur, ce dispositif attendu en septembre sera exclusivement destiné aux professionnels souhaitant expérimenter la technologie de réalité augmentée « d’une manière plus avancée ». Il se décline en une version Base (3 299 dollars), Développeur Pro (4 099 dollars) et Entreprise (4 999 dollars). Bien plus cher que le premier modèle.

Dans la même catégorie BMW crée un abonnement pour accéder à certaines fonctionnalités

Le casque AR réunit une multitude d’innovations intéressantes, à commencer par les lentilles à « gradation dynamique », permettant d’ajuster la transmission lumineuse de 22 % à 0,3 %. La page produit du Magic Leap 2 annonce également un champ de vision à 70° en diagonale, une résolution de 2,5 millions de pixels par optique et une fréquence d’images ultra-rapide de 120 Hz.

Un casque conçu pour les entreprises

Les différentes versions du Magic Leap 2 sont accompagnées d’options et de fonctionnalités qui ont pour rôle d’optimiser les travaux de développement selon le besoin de chaque entreprise. « Magique Leap 2 favorise le choix et la facilité d'utilisation avec notre système d'exploitation basé sur l’AOSP et la prise en charge des principales normes logicielles, y compris l’OpenGL et Vulkan », lit-on sur la fiche de présentation.

À partir du 30 septembre, le Magic Leap 2 sera disponible aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et en Arabie saoudite.