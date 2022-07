Certains parlent de la plus grande « mise à jour Bluetooth » depuis des années. La spécification Bluetooth LE Audio est maintenant prête et va être déployée dans les prochaines semaines. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle génération de casques et d'écouteurs sans fil.

La technologie Bluetooth LE Audio est prête

Avec la technologie Bluetooth LE Audio, les appareils sans fil seront plus économes en énergie, offriront un meilleur son et prendront en charge de nouvelles fonctionnalités inédites. Cette nouvelle norme devrait également permettre de connecter un nombre illimité d'appareils à une source unique. Tout ça grâce au Bluetooth LE Audio, un terme qui désigne une nouvelle norme pour les périphériques Bluetooth. Annoncée début 2020, et après un retard important dû à la pandémie, cette nouvelle technologie est enfin prête.

Dans la même catégorie Google contre-attaque dans son procès contre Match Group

Les fabricants vont enfin pouvoir commencer à ajouter le support de la norme à leurs appareils. Cela signifie que les premiers produits compatibles Bluetooth LE Audio devraient commencer à être disponibles avant la fin de l'année. Mark Powell, CEO de Bluetooth SIG, a déclaré que « nous avons surmonté les nombreux défis auxquels nous avons été confrontés ces dernières années pour mener à bien le plus grand projet de développement de spécifications de l'histoire de Bluetooth SIG. Le Bluetooth LE Audio repousse les limites de ce qui est possible sur le marché de l'audio sans fil ».

De nouvelles fonctionnalités pour plus de performance

Dans le détail, le Bluetooth LE Audio comporte plusieurs éléments, mais celui qui aura probablement le plus d'impact est le nouveau codec LC3. Ce dernier est conçu pour être un moyen beaucoup plus efficace de transmettre le son. Cela signifie une qualité audio beaucoup plus élevée à un débit binaire plus faible que celui du codec SBC de base actuel. Cela devrait se traduire par une plus grande autonomie de la batterie des appareils sans fil. Comme précisé, l'autre aspect intéressant de cette nouvelle technologie est sa capacité à connecter plusieurs appareils audio à une source unique grâce à une fonctionnalité baptisée Auracast.

Parmi les autres améliorations, il y a aussi une meilleure prise en charge des écouteurs sans fil, puisque le Bluetooth LE Audio permet à chaque oreillette de maintenir sa propre connexion avec l'appareil source. Il est également possible que, combinées, toutes les fonctionnalités du Bluetooth LE Audio constitueront un avantage considérable pour les futures prothèses auditives. Selon Bluetooth SIG, il sera possible de mettre à jour certains appareils existants pour qu'ils prennent en charge le Bluetooth LE Audio. Cependant, la différence sera plus flagrante avec du matériel plus performant.