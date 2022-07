Éditer des photos fait partie du quotidien de nombreux professionnels. Toutefois, certains d’entre eux baissent les bras lorsque vient le moment d’utiliser des outils parfois complexes à maîtriser. Photokit fait partie des solutions permettant aux experts comme aux novices de la retouche photo d’accomplir cette tâche rapidement et simplement.

Un éditeur de photos basé sur l’IA

Photokit ne nécessite aucune installation. Pour l’utiliser, il suffit de se rendre directement sur le site web de l’éditeur de photos. Pour commencer à traiter son image, il faut cliquer sur le bouton bleu “Start Editing”, situé en haut à droite. Plusieurs outils sont alors mis à disposition, à commencer par la fonctionnalité de détourage.

Dans la même catégorie Une poignée d’artistes expérimentent les galeries de NFT sur Spotify

Grâce à son intelligence artificielle (IA), seulement quelques secondes sont nécessaires à Photokit pour supprimer le fond de l’image et conserver la personne ou l’objet en premier plan. Il est ensuite possible d’ajouter un arrière-plan uni en se servant de la palette de couleurs, ou en téléchargeant une image.

Il arrive de trouver la photo parfaite, mais qu’un objet gâche toute la composition. Dans ce cas, il convient d’utiliser la fonctionnalité “Corriger”. Il suffit d’entourer l’élément en question pour que Photokit le supprime. C’est comme s’il n’avait jamais été là !

À noter que cet outil peut également servir à faire disparaître les petits défauts d’une photo ou encore à enlever les imperfections de la peau lorsque cela est nécessaire.

Sont aussi proposées les options “Clarté” pour améliorer la qualité d’une image et “Exposition” dans le cas où elle serait surexposée ou sous-exposée. Photokit se voulant être un véritable éditeur de photos, de nombreuses fonctionnalités supplémentaires sont proposées : filtre, style, dessin, texte, forme, sticker, flou… Le contenu peut être recadré, déformé et transformé en un clic. Il est même possible d’assembler des images pour faire un montage.

Photokit dispose donc de toutes les options nécessaires pour éditer des images rapidement. Pour vous permettre d’en profiter, l’outil est en ce moment disponible au prix de 69 dollars à vie au lieu de 129 dollars. Vous pourrez alors utiliser toutes les fonctionnalités disponibles et télécharger chaque photo modifiée.

La rédaction de Siècle Digital présente tous les jours les outils gratuits, freemium ou payants les plus intéressants pour les professionnels. Certains produits web bénéficient parfois de fortes réductions liées à des deals temporaires que nous sélectionnons lorsque le logiciel nous semble intéressant. Comme dans le cas présent, certains contenus ne sont pas sponsorisés mais contiennent un lien d’affilié.