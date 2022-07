La rédaction de contenus est une des tâches quotidiennes des communicants et des marketeurs. Il faut rédiger des articles de blog, des descriptions pour des vidéos, des publications pour les réseaux sociaux… Cela demande beaucoup de temps et surtout, de l’inspiration. Pourtant, certains contenus sont plus difficiles à écrire que d’autres.

Fort heureusement, il existe des outils comme Word Hero. Alimenté à l’intelligence artificielle (IA), il aide à rédiger tout type de texte en quelques secondes. Bien qu’il ne remplace pas le travail d’un professionnel, ses fonctionnalités permettent de gagner un temps précieux. Il est actuellement capable de générer des contenus dans plus de 100 langues.

Un outil d’écriture complet

Après une courte inscription, on accède à l’interface de Word Hero. Celle-ci est simple et épurée. Dans l’onglet “Home”, on découvre différentes catégories : Business, Marketing, Social Media… Chacune d’entre elles contient des modèles permettant de commencer le processus d’écriture de son contenu. Une quantité importante de templates est proposée : e-mail, poèmes, lettre de motivation, communiqué de presse, description d’un produit sur Amazon, slogan… Il suffit de sélectionner le plus adéquat à notre recherche.

Admettons que l’on ait besoin d’aide pour écrire l’introduction d’un article. Il suffit de renseigner le sujet de celui-ci, par exemple “Comment se lancer dans l’e-commerce ?”. Il faut ensuite cliquer sur le bouton “Write for me”. Grâce à son IA, Word Hero génère un paragraphe clair et bien rédigé en seulement quelques secondes.

L’onglet “Editor” s’avère particulièrement utile pour la rédaction de contenus longs. Après avoir indiqué le titre d’un article, il est possible de cliquer sur “Blog Outlines” pour que l’outil nous aide à rédiger un plan en plusieurs parties.

Dans le cas où l’on serait pris par le temps, il est possible de laisser Word Hero se charger de l’écriture de tous les paragraphes. Pour cela, il suffit de surligner le nom d’une partie et de cliquer sur l’icône fusée. Aucun texte n’est plagié, car l'IA est basée sur un modèle de langue génératif et ne reprend pas le contenu de sources en ligne. Le document final peut être enregistré en un clic.

Cet outil pratique est actuellement disponible au prix de 89 dollars à vie au lieu de 2089 dollars. L’offre comprend tous les outils de rédaction proposés, ainsi que des sujets de contenus sur lesquels rédiger.

