Ming-Chi Kuo, un analyste pour TF International Securities spécialisé dans la prédiction de produits Apple, a annoncé, le 11 juillet, l’arrivée d’une version moins onéreuse du casque de réalité mixte (MR) de l’entreprise. Ce modèle devrait faire partie de la deuxième génération de l’appareil et sortir au cours de la première moitié de 2025. Pour le moment, Apple n’a toujours pas rendu officiel le lancement de son casque MR et son système d’exploitation, realityOS.

Une offre pour tous les portefeuilles

3 000 dollars. C’est le prix auquel devrait sortir le premier casque de réalité mixte de l’entreprise californienne au second trimestre 2023. Une somme conséquente qui ne permettra pas à tous les portefeuilles de se le procurer. Afin de rendre l’appareil et sa technologie accessible à un plus grand nombre de personnes, Apple serait en train de travailler sur une version moins chère de la seconde génération de casques.

Dans son billet de blog, Ming-Chi Kuo a révélé que le lancement des appareils devrait survenir au cours du premier semestre 2025. Les fournisseurs pourraient commencer à envoyer leurs composants dès la seconde moitié de 2024. Le spécialiste d’Apple estime que le nombre de ventes de casques MR de la marque à la pomme « pourrait atteindre les 10 millions d’unités d’ici 2025 ou 2026 grâce à la seconde génération de l’appareil ».

Apple veut conquérir le marché de la réalité virtuelle

Si les spéculations vont déjà de bon train autour de la prochaine version du casque MR d’Apple, il ne faut pas oublier que celui-ci n’a toujours pas été confirmé officiellement. Grande absente de la dernière Worldwide Developers Conference, l’annonce aurait été repoussée à début 2023 selon Ming-Chi Kuo. Fin juin, Tim Cook, PDG de l'entreprise, a précisé qu'il fallait « rester à l'écoute » à ce sujet.

Ce nouveau produit devrait permettre à l’entreprise basée à Cupertino de s’imposer sur un marché émergent. Le secteur de la réalité virtuelle est actuellement dominé par Meta. La société de Mark Zuckerberg possède près de 90 % des parts de marché grâce à son casque Quest 2. La sortie du casque MR d’Apple pourrait bien changer la donne.