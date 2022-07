Twitter a déclaré, le 11 juillet, que l’abandon d’Elon Musk de son projet d’acquisition du réseau social pour 44 milliards de dollars est « invalide et injustifié ». Les avocats de l’entreprise californienne affirment que l’accord est toujours en cours.

Twitter est bien déterminé à ne pas céder face au dirigeant de Tesla. Quelques jours auparavant, le 8 juillet, Elon Musk revenait sur le rachat du réseau social initié fin avril. Les avocats du milliardaire accusent la société basée à San Francisco de ne pas avoir fourni les données nécessaires pour évaluer le nombre de faux comptes présents sur la plateforme. Si chaque trimestre depuis 2014, Twitter signale moins de 5 % de comptes spams, pour Elon Musk ce nombre serait plutôt aux alentours des 20 %.

Dans une lettre de réponse, William Savitt, avocat de Twitter travaillant pour le cabinet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz, écrivait que « Twitter n’a enfreint aucune de ses obligations en vertu de l’accord, et n’a pas subi et n’est pas susceptible de subir un effet défavorable important. Comme cela a été fait au cours des derniers mois, Twitter continuera à fournir les informations raisonnablement demandées par M. Musk en vertu de l’accord et à prendre avec diligence toutes les mesures nécessaires pour conclure la transaction ».

Bret Taylor, président du conseil d’administration de Twitter, a expliqué dans un tweet que « le conseil d’administration de Twitter s’est engagé à conclure la transaction au prix et aux conditions convenus avec M. Musk et prévoit d’engager une action en justice pour faire respecter l’accord de fusion. Nous sommes convaincus que nous obtiendrons gain de cause devant la Cour de la Chancellerie du Delaware ».

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.

