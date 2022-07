Elle est enfin là. La première image de l’Univers capturée par le télescope James-Webb a été révélée par le président américain Joe Biden ainsi que par sa vice-présidente, Kamala Harris. Elle nous permet d’observer plus loin que jamais auparavant.

La NASA a déjà démontré les capacités de son nouveau télescope en mai dernier en dévoilant une image du Grand Nuage de Magellan d’une incroyable netteté, alors qu’il se trouvait encore en phase de test. Plus récemment, l’agence spatiale a présenté une autre image, cette fois capturée par le détecteur de guidage du télescope, qui faisait plutôt figure d’avant-goût du visuel révélé par le président des États-Unis.

On y retrouve « la plus ancienne lumière documentée dans l'histoire de l'univers, datant de plus de 13 milliards d’années, laissez-moi le répéter, de 13 milliards d'années. C'est difficile à imaginer », a déclaré Biden. En effet, le télescope James-Webb a capturé une image de l’amas de galaxies SMACS 0723, qui apparaît ici comme il est apparu il y a 4,6 milliards d’années, et qui grossit les objets se trouvant derrière lui par effet de lentille gravitationnelle.

Décrit par Albert Einstein, ce phénomène se produit lorsqu’une masse, comme un amas de galaxies, dévie la lumière d’un objet se trouvant plus loin. C’est pour cette raison que certaines galaxies apparaissant dans l’image du télescope semblent distordues.

How small is the #JWST field in that amazing image?

We heard “like a grain of sand, at arms length” ….

Here’s what that looks like!

It’s tiny when compared to even some nearby galaxies. Imagine all the sky covered in galaxies!

Credit: https://t.co/Q3jYzdYkN0 pic.twitter.com/ogzwT2PYz7

— Rami Mandow 🏳️‍🌈 (@CosmicRami) July 12, 2022