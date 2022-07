Dans un communiqué du 6 juillet, Walmart a annoncé la combinaison de son service de livraison de courses en ligne à l’intérieur de la maison, InHome, à l’abonnement de livraison à domicile standard Walmart Plus. Cette prestation illimitée, sans frais supplémentaires et sans pourboires, est disponible en option pour 7 dollars de plus par mois ou 40 dollars par an.

L’assemblage de deux services

Walmart, numéro un mondial de la grande distribution, propose depuis quelques années deux types de service de livraison de courses à ses clients. Le premier, baptisé Walmart Plus, permet de recevoir ses commandes devant la porte de la maison tout en gagnant des remises et rabais variés sur le carburant ou les médicaments. Le second, nommé InHome, livre vos courses directement dans votre frigidaire en communiquant aux livreurs les codes d’accès de la serrure intelligente.

Aujourd’hui, le géant de la grande distribution décide de réunir ces deux services en vue de réduire le coût des abonnements. Selon l’annonce relayée par Walmart, « les bénéficiaires du service Walmart Plus ont la possibilité d’ajouter les prestations InHome pour un prix annuel de 138 dollars ». Cette nouvelle offre est nettement plus avantageuse sachant que l’abonnement InHome seul culminait à 148 dollars par mois auparavant.

Chris Cracchiolo, Senior Vice President & General Manager de Walmart Plus, affirme que la « proposition répond aux attentes des membres à la recherche d’options et d’expérience d’achat facilité ». C’est également une solution modulable adaptée aux besoins des clients, « tout en leur faisant gagner du temps et de l'argent », ajoute-t-il.

Walmart sur les pas d’Amazon

Peu de temps après le lancement de Amazon Key et Amazon Prime, Walmart riposte avec Walmart Plus et Walmart InHome. Les services offerts par ces deux géants sont quasi similaires, notamment la livraison de courses dans l’appartement ou le garage, l’accès aux services de streaming vidéo, Twitch Prime, Prime Music, etc.

Pour rattraper le retard sur son concurrent, Walmart va lancer InHome sur plusieurs marchés américains, dont Miami, Tampa, Orlando, Dallas, Austin, San Jose et San Francisco. « Maintenant nous rendons l’accès [à InHome] encore plus facile dans plus d'endroits […] pour atteindre plus de 30 millions de foyers d'ici la fin de l'année », s’exhorte Whitney Pegden, Vice-Président & General Manager d’InHome Walmart.