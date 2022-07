Dans plusieurs secteurs professionnels, l’été est une période durant laquelle le rythme est moins soutenu. Cela signifie que c’est le moment idéal pour découvrir de nouvelles thématiques et approfondir ses connaissances. Pour cela, rien de mieux que les webinars et les conférences en ligne. Cette semaine, nous vous en proposons cinq qui vous permettront d’en savoir plus sur des sujets liés au marketing ou encore à l'e-commerce, et d’être prêt pour la rentrée !

Découvrez toutes les webconférences à venir sur notre agenda de webinars, en partenariat avec Livestorm.

Un événement pour comprendre comment le ROI des réseaux sociaux favorise la fidélisation pour les agences social media

Qui ? Agorapulse

Quand ? Le 12/07/2022

À quelle heure ? À 11h30

Sujet : Au cours de ce webinar dédié aux agences, Agorapulse reviendra sur l’importance du retour sur investissement (ROI) social media afin d’améliorer la fidélité et l’acquisition client.

Une conférence en ligne pour parvenir à exploiter tout le potentiel des webinars

Qui ? Livestorm

Quand ? Le 12/07/2022

À quelle heure ? À 17h30

Sujet : Lors de cet événement, vous découvrirez les secrets de Livestorm pour animer, générer et analyser efficacement vos webinars. Ils reviendront également sur les fonctionnalités de leur propre plateforme.

Un webinar pour connaître les dernières tendances e-commerce

Qui ? Bloomreach

Quand ? Le 13/07/2022

À quelle heure ? À 17h

Sujet : Durant cette webconférence, les experts décrypteront les comportements des consommateurs en ligne au cours du second trimestre 2022. Il s’agit d’une opportunité d’obtenir des informations exploitables utiles pour prendre des décisions commerciales et marketing stratégiques.

Un webinar pour réussir la refonte de son site web et améliorer son SXO

Qui ? Spiriit

Quand ? Le 12/07/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Les intervenants aborderont le sujet de la Search eXperience Optimization dans le contexte d’une refonte d’un site. Ils vous partageront les éléments nécessaires pour faire de votre site web une des composantes principales de votre stratégie digitale.

Une webconférence pour découvrir trois cas concrets et améliorer son chiffre d’affaires grâce à la fidélisation et au mobile wallet

Qui ? Captain Wallet

Quand ? Le 12/07/2022

À quelle heure ? À 11h

Sujet : Captain Wallet vous présentera les cas concrets de Best Western France, The Kooples et TotalEnergies. À travers ces exemples et retours d’expérience, vous pourrez comprendre l’intérêt du mobile wallet pour augmenter vos ventes et fidéliser votre clientèle.

