Virgin Galactic (VG) a récemment fait appel à l’expertise d’Aurora Flight Sciences pour concevoir deux nouveaux avions porteurs. Dans un communiqué du 6 juillet, la société aérospatiale a indiqué que le projet « fait partie intégrante de la montée en puissance » de ses opérations. Ces appareils, plus simples et plus rapides à fabriquer, permettront de propulser les vaisseaux dans l’espace et multiplier les voyages de la compagnie de tourisme spatial à hauteur de 400 vols par an.

Aurora s’occupera de la conception des futurs avions porteurs de Virgin Galactic

Dans la perspective d’augmenter la fréquence de ses vols spatiaux, Virgin Galactic, qui espérait commercialiser ses premiers vols dès 2018, a noué un partenariat avec la filiale de Boeing, Aurora, pour fabriquer des appareils fiables et performants. Ces avions porteurs constituent des « évolutions significatives » du VMS Eve de l’entreprise, qui est en service depuis 2008. Selon l’annonce de la société, cette flotte de nouvelle génération emmènera les vaisseaux jusqu’à une certaine altitude avant de les projeter en orbite.

L’assemblage des vaisseaux porteurs se fera depuis les usines d’Aurora à Columbus, puis ils seront acheminés sur le site de Virgin Galactic en Californie. Leur déploiement est annoncé pour 2025. Cependant, le montant de ce contrat de collaboration n’a pas encore été divulgué.

Effectuer plus de vols

La nouvelle stratégie commerciale de Virgin Galactic repose sur l’accroissement du nombre de voyages par an. D’après Michael Colglazier, PDG de l’entreprise, les avions « seront plus rapides à produire, plus faciles à entretenir et nous permettront d'effectuer beaucoup plus de missions chaque année » avant d’ajouter : « Soutenu par l'échelle et la force de Boeing, Aurora est le partenaire de fabrication idéal pour nous, alors que nous construisons notre flotte pour soutenir 400 vols par an à Spaceport America ».