Twitter travaille depuis quelques mois sur une multitude de fonctionnalités visant à renforcer l’engagement sur sa plateforme et favoriser les interactions entre communautés. Le but est de toucher une audience plus large. Cette semaine, la société a lancé un nouvel outil nommé CoTweets, permettant de co-écrire un tweet. Il s’agit d’une option inédite, elle fait apparaître deux utilisateurs comme auteurs d’un tweet commun. Cette fonction, en cours d’expérimentation, a été mise à disposition à un nombre limité de comptes aux Etats-Unis, au Canada et en Corée du Sud.

Un tweet pour deux comptes

À l’image de ce que l’on retrouve sur Instagram, CoTweets offre la possibilité de créer un message et à inviter un autre compte en tant que co-auteur, de sorte à publier simultanément le tweet sur les deux profils concernés.

Cette nouveauté apparaît dans une fenêtre contextuelle de l’éditeur de tweet, qui suggère de « Tweeter avec CoTweets ». Lorsque deux utilisateurs décident de créer le CoTweet, ils commencent par rédiger le contenu. Ensuite, l’un des auteurs envoie l’invitation de CoTweet à l’autre compte qui, en l’acceptant, diffuse le message avec deux photos de profils et deux noms d’utilisateurs sur l’en-tête. Toutefois, les réponses au tweet ne s’adresseront qu’à l’auteur principal.

Une fonction en cours de test

CoTweet sera testé pendant une durée limitée pour « savoir comment les gens et les marques peuvent utiliser cette fonctionnalité pour se développer et atteindre de nouveaux publics, et renforcer leurs collaborations avec d'autres comptes », a déclaré un porte-parole de Twitter, relayé par Techcrunch.

Le réseau social indique également que l’issue du test décidera du sort de la fonctionnalité. Twitter pourrait notamment la désactiver et supprimer tous les CoTweets créés durant l’expérimentation si la fonctionnalité s'avère décevante. Au contraire elle sera améliorée et ouverte à tous si le test est concluant.