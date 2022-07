Chaque semaine, les professionnels comme les particuliers reçoivent un nombre incalculable d’e-mails non désirés. Bien que certains arrivent directement dans le dossier spam, d’autres sont mal filtrés et finissent dans la boîte mail principale. Certains outils permettent de faire face à ce problème, comme Gated. Dès que l’on reçoit un e-mail indésirable, l’expéditeur reçoit une réponse l’invitant à faire un don à une association à but non lucratif.

Un outil mêlant l’e-mail et l’associatif

Gated est totalement gratuit. Pour l’installer, il suffit de cliquer sur “Get Gated” sur le site. Il faut ensuite saisir son adresse e-mail Google et dans quelle mesure on souhaite utiliser l’outil : pour accorder plus d’attention aux choses importantes et réduire le stress inutile, récolter de l’argent pour une association ou être plus productif. Bien entendu, une autre raison peut être spécifiée.

L’outil crée alors un dossier sur la plateforme de messagerie, dans lequel arriveront tous les e-mails indésirables. Pour éviter de voir des messages importants se retrouver dans le fameux dossier, il suffit de se rendre sur la plateforme de Gated et sélectionner les noms de domaine d’adresses e-mail que l’on autorise. Il faut également choisir une association à but non lucratif parmi la liste proposée : Save The Children, Alzheimer’s Association, Creative Commons… Il convient de spécifier que la plupart d’entre elles sont basées aux États-Unis.

Lorsqu’un e-mail indésirable est reçu, une réponse automatique est envoyée. Elle indique à l’expéditeur que qu’il ne fait pas partie de notre liste de contacts et lui propose de faire un don à l’association de notre choix afin de nous contacter. Dans le cas où l’on connaîtrait finalement l’expéditeur ou qu’il s’agit d’un nouveau contact important, une solution est proposée. Il lui suffit de cliquer sur un lien qui lui permettra de nous envoyer un mail.

Par ailleurs, Gated met à disposition un tableau de bord permettant de suivre les dons reçus et le nombre d’e-mails indésirables qui n’ont pas atterri dans notre boîte mail principale.