Reddit a annoncé le lancement d'une plateforme, basée sur la blockchain, dédiée à la collection d'avatars divers et variés qu'il sera possible d'acheter, mais pas de vendre pour l'instant. Dans son communiqué publié le 7 juillet, l'entreprise ne précise pas explicitement qu'il s'agit de jetons non fongibles (NFT), mais tout porte à croire qu'il s'agit bien de cela.

Reddit propose une plateforme NFT adaptée au grand public

À la différence des marketplaces NFT que l'on peut trouver assez facilement sur internet, la plateforme proposée par Reddit aura pour but de toucher un maximum de monde. Si habituellement, les achats se réalisent à l'aide de cryptomonnaies, il ne sera pas obligatoire d'en posséder pour se procurer l'un des NFT proposés par le réseau social. Avec leur carte bancaire (ou leur portefeuille crypto, au choix), les utilisateurs pourront se procurer l'un de ces NFT, ressemblant à des avatars, pour des prix fixés entre 9,99 et 99,99 dollars.

Reddit offre la possibilité à ses utilisateurs de payer avec des monnaies fiduciaires (euro, dollar, yen, etc.) pour qu'ils n'aient pas à se soucier des fluctuations de prix, assez courantes dans le monde des cryptomonnaies. De plus, le fait de fixer les prix permet d'assurer que les avatars proposés par Reddit auront toujours la même valeur, comprise dans cette fourchette.

Pour ce qui est la création de portefeuille pour les utilisateurs, Reddit met à disposition son propre système blockchain baptisé Vault. Ils pourront ainsi transférer de la cryptomonnaie pour acquérir de nouveaux NFT. Les propriétaires d'avatars pourront les utiliser sur Reddit, mais aussi ailleurs, en tant que photo de profil. Toutefois, les droits de licence relatifs à ces NFT sont limités et ne permettent pas de créer des produits dérivés à partir de ces avatars comme peuvent le permettre d'autres types de licence.

Reddit se lance officiellement dans le monde des NFT

Afin de marquer le coup, Reddit a décidé de faire appel à sa communauté. Parmi les 90 avatars qui seront disponibles à la vente dès le lancement de la marketplace, certains ont été réalisés en collaboration avec des artistes ayant un profil sur le site web. Ces artistes recevront l'équivalent de la moitié du prix du NFT qu'ils ont conçu lors de la vente de celui-ci, et Reddit l'autre moitié.

Ce n'est pas la première fois que Reddit tente une incursion dans le monde des NFT. Au début de l'année, le réseau social avait proposé à ses utilisateurs d'incorporer des NFT basées sur la blockchain Ethereum comme photo de profil. Parmi les autres réseaux sociaux, Twitter propose également cette fonctionnalité. De leur côté, Instagram et Facebook se sont également lancés dans le partage de NFT.