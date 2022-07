Agorapulse, la solution française de gestion des réseaux sociaux, continue sa série de webinars pour accompagner les professionnels du social media. Le 12 juillet 2022 à 11h30, Pierre Seillier, Head of Marketing France chez Agorapulse, animera un webinar spécialement dédié aux agences social media. L’objectif de ce live est de vous révéler, sur la base d’une étude menée récemment, comment le ROI des réseaux sociaux peut vous aider à fidéliser vos clients.

En 2022, 450 agences social media françaises utilisent Agorapulse au quotidien. Pour faire simple, les fonctionnalités de cette solution tout-en-un aident les agences à être plus performantes, à mieux collaborer, et donc à proposer une meilleure expérience et de meilleurs résultats à leurs clients. Être capable de mesurer le ROI des réseaux sociaux est un avantage de taille pour les agences. Selon l’étude menée par Agorapulse, presque toutes les agences interrogées déclarent utiliser un logiciel pour gérer les réseaux sociaux dont elles ont la charge. Seules 4% d’entre elles ont déclaré ne pas utiliser d’outil de gestion des réseaux sociaux.

Dans la grande majorité des cas, les agences mesurent l’impact commercial des réseaux sociaux à l’aide d’une combinaison d’outils plutôt que d’en utiliser un seul : 66% utilisent Google Analytics, 36% utilisent le suivi manuel des feuilles de calcul, 54% s’appuient sur les données fournies par les plateformes et 29% utilisent des outils tiers de reporting. 79% des répondants estiment que le fait de pouvoir mesurer ce ROI plus facilement et plus clairement serait bénéfique pour leur business. En vous inscrivant à ce webinar gratuit, vous aurez les clés pour comprendre comment et pourquoi le calcul du ROI peut vous permettre de fidéliser vos clients.

L’étude d’Agorapulse montre que les quatre principales difficultés rencontrées par les agences françaises sont liées :

Mesurer et démontrer le retour sur investissement : 45%

Gérer les attentes des clients : 35%

Sensibiliser les clients à la valeur des médias sociaux : 30%

Sensibiliser les clients à la valeur d’une agence : 25%

C’est la réalité de 2022 : les agences ont du mal à trouver un moyen efficace de mesurer la valeur qu’elles apportent à leurs clients. La conséquence est simple : les clients ne comprennent pas le message et ne perçoivent pas la valeur de l’agence. Voilà pourquoi la nouvelle fonctionnalité d’Agorapulse fait sens. Calculer le ROI des réseaux sociaux est peut-être même le « plus gros problème du marché ». Toutes les agences ont des conversions à mesurer. Il y a évidemment les mesures classiques comme l’engagement et la portée, mais aussi la mesure des leads ou encore les ventes réalisées ou le trafic vers le site web.

Bref, en participant à ce webinar, vous saurez comment calculer le ROI des réseaux sociaux et surtout comment l’utiliser à bon escient pour fidéliser vos clients.