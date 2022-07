Lors de l'édition 2022 de la conférence WWDC, Apple a présenté la nouvelle mise à jour de CarPlay, son système d'exploitation iOS dédié aux tableaux de bord des véhicules, attendue d'ici la fin de l'année. Alors que les limites actuelles de CarPlay se faisaient ressentir, la firme de Cupertino serait en train de travailler avec plusieurs partenaires dans le but que ses utilisateurs puissent payer leur essence sans avoir à se rendre au guichet d'une station-service.

Payer son plein d'essence sans sortir sa carte bleue grâce à Apple CarPlay

Selon les informations de Reuters, plusieurs chaînes de station-service américaines se préparent à l'arrivée de cette nouvelle fonctionnalité. La marque à la pomme invite les entreprises concernées par ce nouveau type de paiement à développer leurs propres applications afin que les conducteurs puissent régler leur plein d'essence depuis leur véhicule, sans avoir à sortir sa carte bleue au guichet.

La chaîne HF Sinclair gérant à l'heure actuelle près de 1 600 stations-service aux Etats-Unis a déclaré vouloir utiliser cette technologie pour généraliser les paiements à la pompe. Reuters a interrogé Donald Frieden, CEO de P97 Networks, gérant l'infrastructure des paiements numériques de carburant. Selon lui, certaines compagnies pétrolières et groupes de station-service sont prêtes à faire fonctionner leurs applications avec CarPlay. « C’est un marché énorme et les consommateurs veulent vraiment éliminer les frictions lors du processus de paiement » précise-t-il.

Une fonctionnalité qui vient s'ajouter à l'interface d'Apple CarPlay

Afin d'utiliser cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs devront télécharger l'application développée par le fournisseur de carburant où ils souhaitent faire le plein sur leur iPhone. Ils saisissent leurs informations de paiement, et la synchronisation terminée, il sera possible d'activer une pompe à distance et de payer directement depuis l'interface CarPlay de son véhicule.

Ce n'est pas la première fois qu'une entreprise tente de mettre en place un système d'achat de carburant depuis son véhicule. En 2020, Amazon, ExxonMobil et Fiserv annonçaient le lancement du même service pendant le CES 2020. Depuis, il est possible de payer via Amazon Pay et Amazon Alexa (l'assistant personnel intelligent du géant de l’e-commerce) directement depuis sa voiture.

En 2017, Generals Motors proposait un système équivalent qui a dû être clôturé cette année en raison du départ d'un des fournisseurs de l'entreprise. Apple devra prendre en compte cet élément et ainsi, trouver des partenaires sur le long terme afin de rendre cette fonctionnalité pertinente pour ses utilisateurs.

La possibilité de payer son plein de carburant directement depuis le système d'exploitation vient s'ajouter aux autres fonctionnalités d'ores et déjà disponibles. Avec CarPlay, il est par exemple possible de localiser des places de stationnement disponibles ou alors afficher des bornes de recharges pour véhicules électriques.