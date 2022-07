À cause des restrictions liées au Covid-19 en Chine, les ventes de Tesla ont connu un coup d'arrêt pour la première fois depuis deux ans. Une baisse de 18% entre le premier trimestre de l'année 2022 (310 048 véhicules vendus) et le deuxième qui vient juste de se terminer (254 695 véhicules vendus).

Coup d'arrêt pour les ventes chez Tesla

Depuis 2020, Tesla battait son propre record de ventes à chaque trimestre. Cette série vient de prendre fin, en grande partie à cause des restrictions liées au Covid-19 en Chine. En effet, l'usine du géant américain qui se trouve près de Shanghai a été fermée plusieurs jours. En avril, Tesla a même demandé à ses salariés de rester dormir à l'usine pour rattraper le temps perdu. Cela n'aura pas été suffisant pour sauver le deuxième trimestre de l'année.

Au-delà des ventes, c'est aussi et surtout la production de véhicules qui en a pris un coup. Pas de production, pas de ventes. Entre début avril et fin juin 2022, Tesla a produit 258 580 véhicules (dont 242 169 Tesla Model 3 ou Y et 16 411 Tesla Model S ou X). Au cours du trimestre précédent, le constructeur en avait produit 305 407. Une perte de vitesse qui a évidemment eu des conséquences sur les ventes : Tesla a livré 18% de véhicules en moins par rapport au premier trimestre de l'année.

Le constructeur américain ne peut plus se passer de la Chine

C'est aussi la preuve que la Chine a joué un rôle crucial dans l'ascension de l'entreprise. Malheureusement pour Tesla, la politique zéro Covid-19 de Shanghai a eu raison de la bonne série en cours. En effet, la Gigafactory de Shanghai a été prise dans une boucle sans fin d'ouvertures et de fermetures au cours des derniers mois. En mars, Tesla a fermé son usine de Shanghai pendant deux jours en raison d'un pic de cas de Covid-19. Même chose en avril pendant plusieurs jours.

Ces fermetures ont eu des conséquences importantes sur la production du constructeur car l'usine de Shanghai est celle qui a la plus grande capacité de fabrication. À Shanghai, Tesla produit uniquement des Model 3 et des Model Y. Il y a quelques semaines, le constructeur américain a annoncé qu'il s'apprêtait à ouvrir une deuxième usine en Chine. En 2021, 321 000 véhicules Model 3 et Model Y ont été livrés à des client chinois. C'est 117% de plus qu'en 2020. Elon Musk est persuadé que ce marché est très prometteur. Il va construire une usine capable de fabriquer 450 000 véhicules chaque année.