Le cofondateur de la multinationale Apple, Steve Jobs, fait partie des personnalités américaines qui recevront la médaille présidentielle de la liberté le 7 juillet prochain.

Disparu en 2011 à l’âge de 56 ans, l’entrepreneur sera honoré pour les innovations et changements qu’il a apportés à l’industrie de l’informatique, du cinéma et de la musique. Selon l’annonce officielle de la Maison Blanche, le président Joe Biden attribuera son prix à titre posthume aux côtés des grandes figures américaines comme Simone Biles, John McCain, Julieta García ou encore Denzel Washington.

Une ultime reconnaissance pour Steve Jobs

17 civils recevront la Presidential Medal of Freedom décernée par le président des États-Unis cette année. Parmi eux, Steve Jobs sera honoré à titre posthume pour « la vision, l’imagination et la créativité […] qui l’ont conduit à changer la façon dont le monde communique », souligne le communiqué de presse de la Maison Blanche.

Cette récompense est attribuée chaque année aux personnes qui « ont apporté une contribution exemplaire à la prospérité, aux valeurs ou à la sécurité des États-Unis, à la paix mondiale ou à d’autres efforts sociétaux, publics ou privés ». Pour Steve Jobs, la médaille marque la reconnaissance ultime de son travail et ses impacts avant et après son décès.

D’autres personnages marquants récompensés

Outre Steve Jobs, des personnalités qui se sont démarquées dans d’autres domaines se verront octroyer la médaille à la Maison Blanche. La star de cinéma et porte-parole nationale des Boys & Girls Clubs of America depuis plus de 25 ans, Denzel Washington, figure parmi les nommés. La liste comprend Megan Rapinoe, la footballeuse de l’équipe nationale œuvre pour l’égalité salariale entre les sexes, la justice raciale et les droits LGBTQI+.

Il remettra également la médaille à des personnes moins connues comme Sandra Lindsay. Cette infirmière en soins intensifs a servi au front des hôpitaux durant la première vague de la pandémie de Covid-19. Elle est la première Américaine à avoir reçu un vaccin de coronavirus sans essai clinique.