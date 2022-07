Saviez-vous que les équipes de Livestorm utilisent Livestorm au quotidien en interne ? Rien d’étonnant pour une entreprise détentrice d’un produit aux mille usages. Cet été, la plateforme spécialisée dans la vidéo interaction vous propose d’assister à une série d’ateliers en ligne intitulée « Comment Livestorm utilise Livestorm ? » qui fera le tour des différents usages que Livestorm fait de son propre produit, de la création d’événements en ligne à l’onboarding des employés. Le premier rendez-vous aura lieu le 6 juillet 2022 à 11h et sera consacré à la génération des leads avec pour levier le webinar.

Comment Livestorm utilise Livestorm ?

C’est indéniable, la communication vidéo est devenue un levier indispensable dans le monde du travail ! Bien que souvent les webinars soient utilisés par les équipes marketing pour générer des leads, de nos jours les événements et réunions en ligne remplissent d’autres fonctions. En effet, les professionnels des ressources humaines s’en servent, par exemple, pour les onboardings hybrides et à distance. Les équipes commerciales les trouvent utiles pour réaliser leurs démos produit et même pour échanger en visio avec leurs prospects, pouvant établir une relation plus proche et dynamique.

Dans la même catégorie Un groupe de fonds d’investissement s’offre Zendesk pour 10,2 milliards de dollars

Saviez-vous qu'un webinar génère, en moyenne, entre 300 et 800 leads ? C’est énorme et cela confirme le potentiel de ce nouveau levier. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez également découvrir quelques cas d’usage de Livestorm avec des marques qui utilisent la plateforme. C’est notamment le cas de Mailjet, PayFit, AssoConnect, Teamleader et bien d’autres.

En vue de cette évolution, et de l’usage accru de la communication vidéo, Livestorm a mis en place une série d’ateliers pour apprendre au grand public comment s’en servir de ce levier, tous métiers confondus.

Si vous êtes un professionnel du marketing digital ou du growth,le premier de ces webinars est fait pour vous !. En effet, Livestorm vous livrera les clés pour construire une véritable machine à leads grâce aux événements en ligne. Leurs deux expertes, chargées de la lead-gen en interne, vous parleront des coulisses du métier ainsi que de leurs stratégies pour tirer le meilleure partie de la plateforme Livestorm. Vous apprendrez notamment comment vous servir de Livestorm pour :

Générer des leads avec des événements en direct en ligne

Engager vos participants

Gagner du temps grâce aux intégrations

Qualifier les leads avec la data à disposition

Bref, si vous aussi vous souhaitez comprendre comment générer des leads grâce aux webinars, vous savez ce qu’il vous reste à faire. Inscrivez-vous au webinar du 6 juillet 2022 et ne ratez pas les prochains rendez-vous de « Comment Livestorm utilise Livestorm ? ».