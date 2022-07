Pour plusieurs secteurs d’activité, le rythme habituel ralentit à l’approche de l’été. C’est le moment le plus opportun pour prendre du temps pour approfondir ses connaissances et s’intéresser à des leviers puissants comme l’e-mail marketing. HubSpot, le spécialiste du CRM, a conçu un guide complet pour vous aider à acquérir de nouvelles compétences dans ce domaine. Au programme : conseils stratégiques et exercices d’application !

Comprendre les bases de l’e-mail marketing

Lorsque l’on allume notre ordinateur le matin, 80% d’entre nous ont le même réflexe : on consulte nos e-mails. Ce chiffre seul met en lumière l’importance de l’e-mail marketing. Il permet de toucher facilement ses cibles et de promouvoir ses services et produits.

Bien utilisée, cette technique s’avère efficace pour fidéliser sa clientèle et booster ses ventes. Cela requiert toutefois de manier les rouages de l’e-mailing, à commencer par la gestion et la segmentation des contacts. Il s’agit d’une étape essentielle pour avoir une base de données propre, et ainsi mieux organiser ses contacts, les sectionner en groupe, obtenir une vue d’ensemble sur leurs préférences… Dans ce guide, vous découvrirez les trois éléments fondamentaux pour développer une bonne stratégie de segmentation.

Une fois cela fait vient un nouveau défi : envoyer des e-mails pertinents. Tout repose sur le timing et le contenu : les communications envoyées doivent apporter le plus de valeur possible au moment opportun. Une entreprise n’engage pas le même dialogue à quelqu’un qui vient de découvrir sa marque qu’à un client qui a déjà effectué plusieurs achats.

Cet ebook vous donnera les différentes étapes à respecter pour envoyer un e-mail pertinent. De la définition de l’objectif au Call-To-Action en passant par le design, vous découvrirez tous les conseils de HubSpot pour rédiger des messages captivants qui inciteront vos contacts à passer à l’action. Vous pourrez prendre connaissance des erreurs à ne pas commettre et des bonnes questions à se poser lors de l’élaboration de votre e-mail.

En plus de la gestion des contacts et la conception de communications performantes, ce livre blanc vous aidera à mieux comprendre la dérivabilité des e-mails et comment développer vos relations avec le lead nurturing.

Mettre en pratique les compétences acquises

Avec le guide de HubSpot, vous pourrez mettre en pratique vos compétences immédiatement. De la même manière que sur un cahier de vacances, une petite page d’exercices clôt chaque chapitre. Le but est de vous aider à retenir l’essentiel à l’aide de questions simples.

Il est par exemple demandé les trois éléments qui ont le plus d’impact sur l’ouverture d’un e-mail ou encore la fréquence idéale d’envoi des e-mails de nurturing. Des mises en situation sont également disponibles afin de passer plus facilement de la théorie à la pratique. En parallèle, HubSpot vous propose aussi des ressources pour aller plus loin et approfondir davantage vos connaissances.

Vous l’aurez compris, ce guide est incontournable pour connaître les bases de l’e-mail marketing et concevoir une stratégie réussie. Téléchargez-le gratuitement !