Dans un communiqué publié le 28 juin 2022, le groupe La Poste a annoncé investir 800 millions d'euros pour accélérer sa transformation numérique d'ici 2025. Cet investissement intervient un an après le lancement de son plan stratégique, « La Poste 2030, engagée pour vous », dans le même but : accompagner la transition numérique du groupe.

Un investissement pour moderniser le réseau de distribution omnicanal de La Poste

Ces 800 millions d'euros seront utilisés afin de moderniser son réseau de distribution omnicanal. Ainsi 500 millions d'euros seront dédiés à la rénovation des bureaux de poste en ce sens, et 300 millions d'euros seront alloués à la transformation digitale. D'ici la fin de l'année 2027, La Poste souhaite que l'ensemble de ses bureaux (soit 7 000 réparties partout en France) soient rénovés, dont 600 dès cette année.

La Poste souhaite déployer de nouveaux distributeurs automatiques de billets (DAB) et de nouvelles bornes digitales dans les espaces commerciaux. Ces automates permettront de peser et d'affranchir un courrier ou un colis, d'acheter des enveloppes et des emballages pré-affranchis, ou d'avoir accès aux mêmes fonctionnalités qu'un DAB (retirer de l'argent, consulter ses comptes, éditer son RIB, etc.). 700 appareils seront déployés d'ici la fin de l'année.

Pour aider ses utilisateurs à récupérer plus facilement leurs colis, La Poste veut installer de nouvelles consignes au sein des espaces de vente pour le retrait de colis. Une centaine de consignes ont d'ores et déjà été installées l'an dernier, dans certains bureaux de poste. Ces installations font penser aux Amazon Hub Locker du géant de l'e-commerce.

Un investissement pour placer le numérique au centre des usages

Pour aider les 20 000 postiers en contact permanent avec la clientèle, La Poste les équipera de nouveaux smartphones. Intitulés Smarteo, les postiers pourront accueillir et orienter les clients dans l'envoi de leur courrier/colis, ou pour tout service bancaire.

Pour les clients, l'application La Poste sera mise à jour prochainement. Elle disposera :

d'un service de localisation baptisée le localisateur qui référencera les 35 000 points de service La Poste en précisant leur emplacement géographique, les horaires d'ouverture et les prestations disponibles.

d'un service de prise de rendez-vous en ligne avec un chargé de clientèle d'ici la rentrée 2022.

d'une fonctionnalité permettant de suivre un colis étape par étape.

d'un scanner pour identifier les lettres suivies, les lettres recommandées, et les colis sans avoir à saisir le numéro de suivi.

d'un outil de mesure des objets et surfaces afin de choisir le bon emballage pour un envoi.

Enfin, La Poste annonce le lancement courant 2023 d'un timbre digital. Il sera possible d'acheter depuis l'application ce timbre numérique pour affranchir un courrier de moins de 20 grammes à destination de la France grâce à un code alphanumérique de 8 caractères qu'il suffira d'inscrire sur l'enveloppe.

Avec cet investissement, La Poste souhaite franchir un cap supplémentaire dans sa transformation numérique. Le groupe souhaite également être un pilier du digital en France : l'an dernier, elle avait lancé un fonds d'investissement dans les start-up et elle avait noué un partenariat au service de la souveraineté numérique avec Inria. Plus récemment, fin juin 2022, La Poste a même lancé son école de la data et de l'IA.