Pinterest a un nouveau CEO. Ben Silbermann s'en va et c'est Bill Ready qui le remplace. Cet homme d'une quarantaine d'années a eu quelques expériences significatives. Il a notamment été COO de PayPal et a passé les deux dernières années en tant que directeur du commerce et des paiements chez Google. Il souhaite faire de Pinterest le nouveau « centre commercial » du web.

Bill Ready va aider Pinterest à générer plus d'argent

Ben Silbermann ne quitte pas vraiment l'entreprise. Il prévoit de devenir le président exécutif de Pinterest, suivant ainsi le chemin d'un certain nombre de CEO du secteur des technologies qui sont récemment passés des « tranchées quotidiennes » de la gestion de leur entreprise à un siège relativement plus détendu dans la salle du conseil. Il s'est exprimé sur cette passation et estime que « Bill sera en fait un meilleur CEO que moi pour ce prochain chapitre de l'entreprise ». Le temps du fondateur rêveur d'un produit parfait est terminé. La prochaine tâche de Pinterest est de générer de l'argent. Beaucoup d'argent. Et rapidement.

Nombreux sont les analystes à estimer que Pinterest a longtemps semblé être une opportunité manquée pour les investisseurs. La plateforme compte des centaines de millions d'utilisateurs mais n'arrive pas pour autant à connaître une croissance rapide, ni à gagner beaucoup d'argent. Pourtant, la plupart des utilisateurs passent leur temps à rechercher et à épingler des articles qu'ils aimeraient acheter. Au fil des années, Pinterest a joué le rôle de moteur de découverte et de curation extrêmement puissant pour les acheteurs du monde entier. Il ne reste plus qu'une étape à atteindre : trouver un moyen de générer beaucoup plus de revenus.

Faire de la plateforme un véritable « centre commercial » de l'Internet

La plateforme a très probablement un avenir rentable devant elle. Bill Ready a la ferme intention de faire de Pinterest le « centre commercial » de l'Internet : un endroit unique où les utilisateurs peuvent acheter des produits du monde entier, en facilitant les achats et surtout en prenant une commission. La plateforme a mis du temps à adopter des fonctionnalités d'achat et de vente, à adopter l'économie des créateurs et, de manière générale, à suivre l'évolution du commerce. Bill Ready a de l'expérience dans ce domaine et il compte bien apporter son savoir-faire à Pinterest.

Le nouveau CEO explique que « une nouvelle ère s'ouvre chez Pinterest et nous allons aider les gens à s'engager d'avantage avec les produits et les services inspirants qu'ils trouvent sur notre plateforme. Je suis convaincu que Pinterest a la possibilité de construire quelque chose d'unique, quelque chose de spécial ». Ready prend la tête de l'entreprise à un moment intéressant. Il va falloir agir vite pour ne pas se faire rattraper par des concurrents comme Snapchat, YouTube ou même Twitter qui surfent tous la vague de la « shopping-ification ».