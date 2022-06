Le 28 juin 2022, Shopify a annoncé le lancement de la fonctionnalité Shopify Payments en France. La solution, déjà déployée dans 18 pays, permettra aux entreprises françaises de vendre et de se faire payer en plusieurs devises pour fluidifier les transactions à l’international. Émilie Benoit-Vernay, Head of Southern Europe Expansion de Shopify, a fait savoir que cette nouvelle fonctionnalité change la donne pour les marchands français en rendant le commerce accessible « de la vente en ligne à la vente en physique, du local au mondial, de Facebook et Instagram à TikTok et Spotify ».

Un portail de paiement Shopify spécialement conçu pour les entreprises françaises

Les Français ont désormais les « moyens de vendre partout et à tous ». C’est le message que Shopify a fait passer aux entreprises, avec le lancement de Shopify Payments dans l’Hexagone. La fonctionnalité, qui représente une solution tout-en-un, inclut les paiements en ligne et se soustrait aux longues démarches imposées par les services de paiement externes.

Si Shopify Payments est déjà disponible dans d’autres pays, la plateforme e-commerce assure que le produit est spécialement calibré pour répondre aux besoins des marchands français. « Shopify est désormais au service de dizaines de milliers d'entreprises françaises innovantes, dont Monnier Frères, Anja Paris, Jimmy Fairly et Le Tanneur. Les marchands français ont généré un impact économique de 5,8 milliards d’euros en 2021 », annonce-t-elle.

De nombreux avantages attendus

Le principal argument de vente de Shopify Payments est la simplification des achats par le biais de paiements flexibles. Dans son communiqué de presse, Shopify a mentionné que les entreprises françaises ont la possibilité de vendre dans « plus de 100 devises différentes ».

C’est un moyen efficace pour offrir une expérience d’achat adaptée à chaque marché, puisque les clients du Japon, des États-Unis ou d’Angleterre pourront payer et se faire rembourser avec leurs devises locales. Il intègre également des outils gratuits d’analyse des fraudes, et de gestion centralisée des activités financières (rétrofacturations, remboursements, commandes).

L’autre avantage de Shopify Payments est son ouverture au social commerce. Les marchands français peuvent utiliser Facebook, Instagram et TikTok pour conclure plus de ventes. C’est une vraie aubaine, sachant que 21% des Français ont finalisé un achat sur un réseau social en 2021.