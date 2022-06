Sky Mavis, l’entreprise derrière Axie Infinity, a annoncé, le 28 juin, la réouverture de sa sidechain Ronin, une blockchain secondaire conçue spécialement pour supporter ce jeu « Play To Earn », ou en français « Jouer Pour Gagner ». Son objectif est d'accélérer les transactions entre les joueurs tout en réduisant leurs frais. Elle avait été la cible d’une cyberattaque en mars dernier.

Fondé en 2018, Axie Infinity s’est imposé comme la référence du crypto-gaming. Et s'il était encore possible d’y jouer, depuis trois mois, les utilisateurs n’avaient plus accès à sa place de marché Ronin. Le jeu repose sur une collection de NFT. Les joueurs achètent des créatures du nom de « Axies » afin de les faire combattre contre d’autres joueurs. Après le siphonnage de 625 millions de dollars, les joueurs vont de nouveau pouvoir effectuer des transactions.

Pour rappel, les cybercriminels avaient dérobé 173 600 ethers (environ 597 millions de dollars) et 25,5 millions de dollars en USDC, un stablecoin adossé à la valeur du dollar américain. Cette attaque a été attribuée par le FBI au groupe de pirates nord-coréens Lazarus, célèbre pour avoir piraté Sony Pictures en 2014.

The Ronin Bridge is open!

• All user funds are fully backed 1:1 by the new bridge.

• The bridge has undergone an internal audit and two external audits.

• We are still on track to release Land Staking this week.

📝 : https://t.co/QX9hY1xKYX

— Axie Infinity🦇🔊 (@AxieInfinity) June 28, 2022