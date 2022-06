L’Agence d’information et de communication de l’OTAN (NCI Agency) collabore actuellement avec des services de sécurité afin de mettre à niveau ses systèmes de sécurité. Pour terminer la dernière phase du projet, il a fait appel aux services d’Atos Convergence Creators. Un contrat d’une valeur de 1,2 million d’euros a été attribué à la compagnie en vue d’installer et configurer des systèmes de cybersécurité sur 22 sites.

Un contrat pour Atos afin de finaliser l'actualisation des systèmes de sécurité

Une fois de plus, l’OTAN a sollicité d’Atos pour l’accompagner et finaliser son projet de mise à niveau. Dans le cadre du programme Capability Package (CP) 120, visant à actualiser son centre de cybersécurité, l'Alliance a octroyé un contrat de 1,2 million à l’entreprise spécialisée dans la résilience et les ressources critiques.

Selon le communiqué de presse de l’OTAN, la mission d’Atos se concentrera sur la mise à niveau du NIPS (Network intrusion Protection/Detection System), et du FPC (Full Packet Capture). Le groupe se chargera de remplacer les fonctionnalités des deux systèmes dans l’ensemble de l’environnement informatique de l’OTAN.

L’OTAN optimise ses capacités de défense et de protection de réseaux

Les fonctionnalités NIPS et FPC permettront aux réseaux de l’OTAN de rechercher des menaces et de signaler les failles importantes. « Cette actualisation de nos systèmes représente une étape majeure pour garantir notre capacité à défendre et à protéger les réseaux de l’OTAN. Les experts débuteront le déploiement sur le site du Grand Quartier général des puissances alliées en Europe en septembre, puis se diviseront en trois différentes équipes pour respecter les délais serrés d’un déploiement total en octobre », explique Miles Knight, Chef de projet principal de la NCI Agency.

« Coordonner le déploiement sur les 22 sites de l'OTAN sur une période aussi courte [premier trimestre 2023] est un défi, mais nous avons sérieusement planifié le projet. Nous tirerons également parti des enseignements tirés de la mise en œuvre de projets antérieurs dans le cadre du programme CP120 », ajoute Fred Jordan, Chef de la branche Cyber Security Programme Delivery de la NCI Agency.