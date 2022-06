Améliorer la visibilité de son site web nécessite de mettre en place une stratégie SEO. Pour l’élaborer, il faut faire de la recherche de mots-clés. Concrètement, c’est une technique consistant à détecter l’ensemble des mots qui vont pouvoir référencer un site internet sur un thème précis. Ils doivent être en lien avec les requêtes effectuées par les utilisateurs sur les moteurs de recherche. Ce sont ces mots-clés qui permettent de répondre de manière pertinente aux demandes des visiteurs, de gagner en visibilité et d’augmenter ses ventes. Dans son dernier guide, la plateforme CRM HubSpot vous explique comment trouver et sélectionner les mots-clés pertinents pour créer une stratégie de référencement efficace, et ainsi atteindre vos objectifs commerciaux.

Conseils pour trouver et choisir correctement ses mots-clés

La première étape d’une stratégie de SEO est de trouver ses mots-clés. Il convient d’identifier ceux qui permettront d’optimiser la visibilité de son site web, et surtout de répondre aux requêtes saisies par les internautes. Pour ce faire, il faut se poser certaines questions clés : quel est mon domaine d’activité ? Quels sont mes produits ? À quoi s’intéresse ma cible ? L’objectif est de mettre en lumière les thématiques en lien avec son domaine.

Une fois cela fait, il faut suivre certaines étapes pour détecter et choisir simplement ses mots-clés. HubSpot les passe en revue dans son guide. La première est de faire un brainstorming de ses idées afin d'identifier les groupes de mots-clés qui peuvent être créés. Le but est de dégager des sujets à aborder dans sa stratégie. En téléchargeant ce livre blanc, vous découvrirez aussi comment étudier l’intention de recherche des internautes.

Ensuite, il faut choisir quels mots-clés on va utiliser. Pour y parvenir, il existe plusieurs méthodes. L’une d’entre elles repose sur les réseaux sociaux. Ces derniers permettent de découvrir les sujets de conversation populaires au sein de notre communauté et les questions posées. On décèle alors les thèmes qui intéressent le plus notre cible, que l’on peut ensuite aborder.

Pour connaître les trois autres processus qui vous aideront à en savoir plus sur les mots-clés saisis par les internautes, il suffit de télécharger gratuitement le guide.

Il vous permettra aussi de comprendre l’intérêt des mots-clés longue traîne. Ils contiennent plus de trois mots et ont un volume de recherche beaucoup moins concurrentiel, mais sont efficaces pour attirer un trafic pleinement qualifié. HubSpot vous explique comment les trouver et les intégrer à votre stratégie de référencement.

Adopter les outils d’aide à la recherche adéquats

Sur le web, il existe une batterie d'outils de recherches de mots-clés primaires et de longue traîne. Bien qu’ils disposent de fonctionnalités communes, ils proposent aussi des options uniques répondant à des besoins spécifiques.

Dans son livre blanc, HubSpot vous dresse une liste très fournie des solutions existantes, à commencer par Ahrefs. Considéré comme l’un des meilleurs outils SEO sur le marché, il offre la possibilité d’optimiser simplement sa stratégie de contenu grâce à des données précises. Il s’avère également puissant pour réaliser un audit de son site web et analyser les performances de ses concurrents.

En parallèle, il est recommandé de se servir de Google Trends. Il donne une vue d’ensemble des tendances actuelles de recherche sur un domaine d’activité précis. Il délivre aussi des informations essentielles pour choisir ses bons mots-clés. L’avantage, c’est qu’on peut connaître le nombre de recherches réalisées par les internautes sur une période spécifique ou encore connaître l’évolution du nombre de recherches sur un mot-clé précis.

En vous procurant ce guide, vous découvrirez tous les outils incontournables au SEO. Vous pourrez alors sélectionner les plus adéquats en fonction de vos objectifs et besoins. Vous obtiendrez également un modèle Google Sheet vous permettant de recenser les sujets à aborder, les mot-clés primaires, les mots-clés longue traîne… Cela est utile pour y voir plus clair dans sa stratégie de référencement. N’oubliez pas de télécharger le livre blanc de HubSpot !