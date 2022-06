Google Tag Manager et Google Analytics sont des outils gratuits utilisés par la plupart des professionnels de la communication et du marketing. Cependant, ils sont assez intrusifs quant à la vie privée des internautes. Fort heureusement, il existe d’autres alternatives, comme Scale8. La plateforme open-source propose à la fois des fonctionnalités de tag management et d’analytics. Elle n’utilise aucun cookies.

Un outil qui met l’accent sur la transparence et la vie privée

Scale8 propose deux services phares. Le premier est le gestionnaire de tags qui vise à être une alternative à Google Tag Manager. L’outil est donc conçu pour l’analyse de trafic de sites web et l’optimisation marketing. Il permet de mettre à jour rapidement et simplement des balises et des extraits de code sur les pages de son site internet. Pour ce faire, il suffit de copier-coller sur son site web la balise fournie lors de son inscription sur la plateforme.

Cette dernière propose un tableau de bord d’analyse, offrant une vue complète sur des métriques essentielles comme le nombre de visiteurs uniques, le taux de rebond, les devices utilisés par les visiteurs, leur pays dans lequel ils se trouvent…

Bien entendu, Scale8 met l’accent sur la vie privée des utilisateurs. L’outil est conforme au RGPD et à des lois étrangères comme le Privacy and Electronic Communications Regulations (PECR) et le California Consumer Privacy Act (CCPA). L’outil offre aussi la possibilité de suivre facilement les erreurs JavaScript depuis un autre dashboard. À noter que seul HTTPS est pris en charge.

Scale8 met aussi à disposition un outil axé sur le Data Management. Il s’agit d’une autre option que Google Analytics. Là encore, on accède à des graphiques contenant toutes les insights importantes : sessions, leur durée moyenne, le taux de conversion… On choisit les données que l’on souhaite voir apparaître.

Le prix de la plateforme grimpe en fonction de nos besoins. Il débute à 10 dollars par mois pour les entreprises ayant maximum 5 000 visites par mois.